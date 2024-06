Descarta Laura Haro incorporarse al gabinete de Pablo Lemus

Luego de la reunión que sostuvieron el pasado lunes, la excandidata al Gobierno del Estado y expresidenta del PRI, Laura Haro, anunció que no se incorporará al gabinete del gobernador electo, Pablo Lemus.

En rueda de prensa la dirigente sostuvo que no ha recibido ninguna propuesta para participar en el gobierno. “También lo anticipo no participaré en ningún gobierno, yo me quedo donde estoy, creo que podemos construir mucho, tengo muchos retos profesionales que atender y personales también y entonces lo digo desde ahorita no participaré en ningún gabinete federal y local”, sostuvo.

Dijo que habrá colaboración de su parte para atender los retos que tiene Jalisco.

“Yo le pedí al gobernador electo hacerle entrega en sus manos de cada uno de los compromisos que hice en los municipios y que pudieran ser contemplados en el próximo presupuesto del estado, hablamos de mucha franqueza y de las condiciones que su servidora vio en mis recorridos por el estado”, detalló.

Este lunes se reunieron el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus con la excandidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco al Gobierno del Estado, Laura Haro.

“Tuvimos un diálogo sumamente constructivo de cara a lo que viene y escuché con atención sus puntos de vista sobre lo que hay que hacer. Estoy seguro de que Laura Haro será una gran líder para Jalisco en los próximos años y su aporte contribuirá a que a nuestro estado le vaya mejor”, dijo Pablo Lemus.

Luego de la reunión Pablo Lemus dijo que su compromiso como Gobernador será el de buscar un diálogo respetuoso y abierto con todas las fuerzas políticas y sociales. ¡Ánimo, Jalisco! “En Jalisco quienes transitamos en la vida pública debemos tener siempre presente que se construye desde el diálogo y el respeto”, finalizó.

“Me dio mucho gusto reunirme con Pablo Lemus, Gobernador electo, para platicar acerca de lo que viene para nuestro estado en los próximos 6 años, y ofrecer nuestra mano solidaria como una hija fiel de Jalisco para trabajar siempre en favor de lo que más amo, mi tierra”, dijo por su parte Laura Haro.

FS