La incertidumbre por la cual corre el gremio dedicado a los centros cambiarios de moneda sigue latente tras el plagio de cinco personas relacionadas con este giro. El jueves el propietario de otro establecimiento de este tipo fue plagiado en una plaza comercial de Zapopan.

Se trata de Juan Alberto Morales Águila, de 53 años de edad, quien fue privado ilegalmente de su libertad por un grupo armado al salir del establecimiento, ubicado en el centro comercial que se encuentra en el cruce de López Mateos y Mariano Otero, en la colonia Ciudad del Sol de Zapopan.

De acuerdo por lo relatado por sus familiares, el hombre salió del negocio pasadas las 17:00 horas, y al conducirse hacia su vehículo un grupo de al menos cuatro sujetos armados lo interceptó para plagiarlo, aunque Morales Águila intentó forcejear para escapar de sus captores, fue en vano, y lo subieron a una camioneta tipo CRV blanca para llevárselo.

“No había recibido amenazas previas, pero sí estábamos preocupados por lo que había pasado con las mujeres que se llevaron la semana antepasada. Hoy ya serían cinco días de que se lo llevaron, no sabemos por qué están haciendo esto, porque somos una familia trabajadora”, expresó su familiar. La familia completa está muy preocupada, pues desde el día del plagio no han tenido noticias de él, ni se ha pedido rescate alguno, por lo que se encuentran angustiados de saber si se encuentra con bien.

“No sabemos por qué están haciendo esto. Es una angustia que no te quitas, la incertidumbre de que no te regresan a tu familiar, no sabemos si está bien, está mal, cómo lo están tratando. El no tener noticias de él es muy angustiante, pasan los días y es peor y es peor”, añadió su familiar.

Entre el 24 y el 25 de julio pasados también fueron plagiadas cuatro mujeres y un hombre en dos casos distintos, pero ambos relacionados con centros cambiarios. Las víctimas fueron liberadas el pasado martes; sin embargo, de Juan Alberto nada se sabe. Hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha ofrecido información sobre alguna posible línea de investigación del porqué el crimen organizado está llevando a cabo estas acciones relacionadas con cambiarios de la ciudad.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Alberto Morales Águila llevaba puesto pantalón de mezclilla azul marino, camisa a rayas amarillo con blanco y zapatos de charol color negro. Como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la foto de un bebé con alas; es robusto y de tez morena clara. Su cabello es ondulado, corto y entrecano.

Si usted tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Juan Alberto Morales, puede comunicarse al 9-1-1 o a la línea de la Comisión Estatal de Búsqueda en el teléfono 333145 6314. Toda información puede ser brindada de manera anónima.

FS