Este viernes se llevó a cabo una misa en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en el municipio de Guadalajara, para pedir por todas aquellas víctimas del rancho de Teuchitlán, que de acuerdo con los indicios encontrados, operaba como campo de entrenamiento del crimen organizado.

Decenas de familias en busca de sus seres queridos se dieron cita en este espacio para alzar una oración con la fe de que puedan tener pronto noticias para localizarlos.

La misa fue convocada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que desde el pasado miércoles 05 de marzo intervino en el predio en compañía de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, encontrando cientos de prendas e indicios que se convierten en una esperanza de tener noticias de sus familiares desaparecidos.

En la explanada de la glorieta se colocaron las lonas en las que se apreciaban los rostros de sus desaparecidos y desaparecidas, acompañadas por veladoras como un símbolo de la luz que necesitan para volver a casa. Durante la homilía el padre alzó un llamado a las autoridades para esclarecer lo sucedido en este predio.

Al finalizar se llevó a cabo un acto de fe donde se roció tierra a algunas de las fotografías, que de acuerdo con el párroco auxiliar, forma parte de la acción para pedir perdón por los crímenes atroces cometidos en el Rancho Izaguirre, convirtiéndose en tierra bendita para que todas y todos los hermanos desaparecidos encuentren su camino para volver.

Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, agradeció por esta misa tan significativa para las familias en este momento.

"Hay que destacar que como buscadoras, madres, hijas, hermanas, si hay algo que nos mueve es la fe. Si hay algo que nos hace tener esa fortaleza de seguir adelante es la fe en Dios y la fe en que un día vamos a encontrar a nuestros seres queridos. Estamos muy agradecidos con usted, padre", manifestó Indira Navarro.

También agradeció al colectivo y a cada una y cada uno de sus integrantes, por el trabajo que día a día desempeñan para encontrar a sus familiares desaparecidos, pues dijo, es su fortaleza la que hace posible las búsquedas.

En entrevista a medios de comunicación comentó que ya hay al menos tres testigos de lo que ocurría en este rancho y que están dispuestos a hablar con el Gobierno Federal y compartir sus testimonios con pruebas. "Están en la mejor disposición, si no quieren hablar aquí en el estado por algo, entonces solo estamos esperando que alguien se acerque y poder tener ese lazo", dijo Indira Navarro.

Añadió que de los anónimos que se han comunicado con el colectivo para compartir sus experiencias la mayoría tuvo que salir del Estado por su seguridad.

Respecto del tema en el cual la Fiscalía de Jalisco ha declarado que en el lugar no se encontraron estructuras que fungieran como hornos clandestinos, Indira Navarro insistió en que desde un inicio el colectivo dejó claro que en este hallazgo no había estructuras como las han encontrado en sitios anteriores, e insistió que sí hay áreas de calcinamiento bajo la tierra, por lo que esperan que se siga trabajando para seguir extrayendo restos óseos que precisamente ahí se han localizado.

"Lo que pasa es que como no tenía forma, como de un horno, entonces ellos dijeron que no había un perfil de un horno, y les digo, ¿entonces qué es lo que está sacando? Porque estaban cerniendo todavía huesos calcinados, ¿y de dónde salen esos huesos calcinados? ¿De un sartén? No. Nosotros desde un inicio dijimos que no eran unos hornos como tal, en forma como los que estamos acostumbrados a ver, esta era una forma muy diferente de operar. Vuelvo a repetir, cavaban un agujero grande como de un metro de profundidad, ponían una plancha de piedra, tipo ladrillo en la base, ponían los cuerpos (...) y después de quemar tapaban con tierra, entonces es por eso que nosotros encontramos esos hornos enterrados, y hay más y van a seguir salir saliendo", dijo la líder del colectivo.

También mencionó que según lo referido por la Comisión Nacional de Búsqueda que les acompañó ayer jueves al rancho, restarán por trabajar al menos tres semanas en el sitio.

Por otra parte, dijo, ya se solicitó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, que se amplíen los operativos para detectar más espacios como este en predios y municipios cercanos. "Que no nada más se centrarán en el rancho (Izaguirre), porque había en todos los alrededores. Muchísimas llamadas anónimas mencionaban otros ranchos, mencionaban otros lugares, que usaban igual como crematorios, entonces estamos hablando de todo el municipio general y pueblos aledaños, no nada más ahí", afirmó Indira Navarro.

Como parte de las acciones de apoyo y protesta por este caso, el día de mañana sábado se tienen previstas dos actividades en la ciudad convocadas por distintos colectivos.

A las 17:00 horas se prevé una concentración frente a Palacio de Gobierno, en la zona Centro de Guadalajara, convocada por Luz de Esperanza, donde se llevará a cabo un memorial que pretende reunir 400 velas y 400 pares de zapatos para demostrar el luto que se tiene ante la situación que viven las familias por el hallazgo de Teuchitlán, replicando la concentración que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México de manera simultánea.

A las 18:00 horas el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej) prevé una manifestación pacífica, también con veladoras y calzado como signo de protesta. "Seamos la voz de los que callaron. Teuchitlán nunca más", finalizó la convocatoria.

