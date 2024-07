La última vez que María del Rosario Alcalá vio a su hija María Guadalupe, fue el 24 de marzo del 2016. La joven desapareció en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Eucaliptos.

Debido al miedo de interponer una denuncia por desaparición ante la Fiscalía de Jalisco, y omisiones por parte del Servicio Médico Forense (Semefo), María del Rosario Alcalá decidió buscar a su hija por cuenta propia, ajena a la burocracia de las autoridades. Terminó por unirse al colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, una Organización no Gubernamental (ONG), que busca a personas en calidad de desaparecidas.

Ocho años más tarde, el pasado martes 9 de julio, y tras unas pruebas tardías de ADN, la Semefo notificó a María del Rosario Alcalá que su hija María Guadalupe estuvo todos esos años en las instalaciones de la dependencia. La joven de 16 años había sido localizada sin vida en septiembre del 2016, con huellas de violencia, en un domicilio de Tlajomulco. Ese mismo mes fue ingresada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), pero nunca se le notificó a la madre.

Puede interesarte: Cronología de la muerte de Paola durante una tormenta en Zapopan

En redes sociales, María del Rosario Alcalá lamentó que haya sido así el modo en que tuvo que encontrar a su hija, pero agradece también el apoyo que recibió de distintas personas a lo largo de su calvario de ocho años. “Les quiero agradecer a todas las personas y grupos de búsqueda que se tomaron su tiempo de compartir la foto de mi hija. Gracias a dios ya fue localizada, lamentablemente no como hubiéramos querido, pero gracias a dios ya está de regreso con nosotros. Muchas gracias”, escribió la madre en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el grupo de Madres Buscadoras de Jalisco reconoció la labor de María Guadalupe Alcalá, que no se detuvo en ocho años con la esperanza de volver a ver a su hija. "Seguiste luchando, fuiste una gran guerrera que no dejaste sola a tu hija. Luchaste hasta el fin para poder encontrarla. Chayito, tu hija estará orgullosa de ti porque no te rendiste y seguiste luchando hasta encontrarla", escribieron.

En Jalisco se vive una crisis forense, con escasez de recursos, decenas de cuerpos sin identificar, y cientos de familias esperando respuestas. Se recuerda en especial la polémica de los "tráileres de la muerte", cuando en 2018 dos tráileres circularon a través de la zona metropolitana de Guadalajara con cadáveres en sus contenedores, pues había saturación de cuerpos en las instalaciones forenses. En cuanto a personas en calidad de desaparecidas, Jalisco es un foco rojo a nivel nacional, con cerca de quince mil personas sin localizar.

De momento María del Rosario Alcalá no podrá darle sepultura a su hija, pues no cuenta con los recursos para hacerlo, razón por la cual acudió a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco con la esperanza de que puedan brindarle algún apoyo económico. Proceso que, no obstante, podría demorar algunos meses.

FS