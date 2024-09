Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas expusieron esta mañana sus quejas sobre la indiferencia y nulas labores de localización por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado de sus familiares ante la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, y el Primer Visitador General, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez.

“Mis dos hijos desaparecieron el 25 de julio de 2018, en Zapopan. No ha habido ningún avance de las autoridades desde entonces, sólo una visita a Tijuana. Hubo personas que nos dijeron que los habían visto por allá, pero no pude verificar lo que decían ellos. Ahora estamos peleando (con las autoridades) por otra visita. Pero no, con Fiscalía no puedo ver mi carpeta de investigación, no tenemos ningún avance. O sea, hasta donde se quedó de los primeros días, las primeras investigaciones, hasta ahí está parada mi carpeta”, comentó Claudia Cruz, integrante del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial.

Rubén Ángel y José Alexis, de 27 años y 21 años de edad respectivamente, hijos de Claudia, desaparecieron cuando salían del fraccionamiento Villa Fontana Diamante. Ambos jóvenes salieron de su departamento para realizar un trabajo en un domicilio particular, sin embargo, desde entonces no se sabe nada de ellos.

“Yo de ahí perdí el rastro. Les dije (a las autoridades) que por favor vieran las cámaras y lo único que me dijeron fue: ‘no, es que no sirven’. No vi que fueran a cerciorarse […]. De ningún modo haya avances, no hay nada. Me piden que yo investigue y lo que yo investigue vaya y se los diga a ellos, pero en realidad no tengo nada”, agregó Claudia.

María Guadalupe Robles denunció la misma situación de indiferencia y nula efectividad del agente del ministerio público encargado de su caso, pues su hija, Abigail Fernández Robles de 22 años de edad, desapareció en el 14 de septiembre de 2021 en la colonia El Batán, en Zapopan. El año pasado fue localizada sin vida en un predio abandonado, pese a que las autoridades de la Fiscalía de Jalisco habían cancelado las labores de búsqueda porque “no había indicios de que estuviera ahí, no habían encontrado nada”.

“No te explican lo que dicen, te revictimizan. No sabía yo quien era mi MP (agente del Ministerio Público), se cancelaban las búsquedas […]. Los policías investigadores no tienen acercamiento, cuando llegan a visitar nada más te preguntan ‘¿qué más sabe? ¿usted qué sabe?’ Y yo les dije ´pues llévenme con ustedes y yo investigo con ustedes. Yo me voy con ustedes y buscamos’. Pero no se acercan tampoco. Nada más quieren que uno haga las indagatorias y ya, que uno les diga lo que sabe”, mencionó.

Por su parte, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez aseguró que se revisará cada expediente y queja individualmente para tener un acercamiento con las familias, sin embargo, desconoce si la CEDHJ presentará una recomendación grupal ante la Fiscalía del Estado como lo hizo en su momento Javier Perlasca Chávez, ex Primer Visitador General de la dependencia pública.

Además, Murillo Gutiérrez señaló que desconoce la razón por la cual las autoridades ministeriales no acatan las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, y se negó a reconocer una crisis y falta de acción de los elementos del ministerio público en materia de desaparecidos hasta que no se hayan revisado todos los casos en participar, pese a que en Jalisco hay más de 16 mil personas desaparecidas desde 2018.

“Yo no la puedo identificar en este momento porque estamos en la etapa de conocer los expedientes y acercamiento con la ciudadanía […]. Desconozco esa situación (las reiteradas quejas de indiferencia y nulo trabajo de las autoridades de la Fiscalía de Jalisco para buscar a personas desaparecidas) porque no es un acto de la Comisión, es una cuestión de las autoridades”.

