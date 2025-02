Mercadólogo de profesión y apasionado de la música. David Gustavo Romero Melis, de 34 años, fue visto por última vez la tarde del pasado viernes 7 de febrero en la colonia Camino Real, en la que reside.

Su familia está desesperada por encontrarlo, ya han puesto la denuncia por su desaparición, abriendo la carpeta 9152/2025 para reunir la información que sea posible para intentar localizarlo.

“Obviamente estamos desesperados, estamos tristes, estamos agobiados , pero también agradecemos el apoyo de toda la gente que nos está ayudando a compartir la información de su ficha de búsqueda, todo cuenta”, contó una de sus familiares.

“La última vez que se le vio a David fue el viernes, entre 6 y 7 de la tarde, por Guadalupe y la calle Santa Catalina de Siena. De ahí él tendría que haber ido a recoger a su novia, estaba en contacto con ella, pero a partir de esa hora ya no hubo más comunicación y ya no apareció. Ella lo empezó a buscar durante toda la noche y al día siguiente a través de los amigos, y fue así como nos dimos cuenta que él ya no estaba.

Hasta el día de hoy por la mañana acabamos de recibir la ficha oficial por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas”, contó la mujer.

La familia está preocupada por saber cómo se encuentra David, y han pedido a las autoridades que por favor agilicen los procesos para poder obtener los últimos contactos que tuvo antes de su desaparición, así como videos que puedan ubicar sus últimos movimientos.

“Lo que pedimos es que cada quien se ponga a hacer la parte que le toca, que las autoridades revisen las cámaras del C5. Porque también, lamentablemente, muchos vecinos a quienes ya buscamos para que nos ayudaran con los videos de las cámaras de sus domicilios, pero nos dicen que las cámaras no funcionan. La verdad es que si los tuvieran esa sería gran información, pistas que se podrían aportar a la Fiscalía, incluso de manera anónima, para la búsqueda y encontrar a David lo más pronto posible”, dijo la mujer.

Lamentó que la familia ha estado recibiendo comunicaciones que han intentado estafar, diciendo que tienen información de David. A partir de fotomontajes y videollamadas con IA les exigieron altas sumas de dinero asegurando que tenían a David, pero hasta ahora todo ha sido falso, y no pasó más allá del susto y la preocupación.

Por ello, dijo la familia, es que piden a la ciudadanía que cualquier información que pueda aportar al caso pueda ser compartida al número 33 3145 6314, o al correo comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx.

“Agradecemos a todos quienes nos han ayudado a compartir la información de la desaparición de David y agradecemos que la sigan compartiendo. Y por favor les pedimos cualquier información que tengan, o si viven por la zona y notaron algo raro o algún movimiento o vehículo extraño el día viernes alrededor de las 6 o 7 de la tarde, que por favor se comuniquen y compartan esa información, porque queremos tener a David pronto de vuelta”, menciona su familiar.

MV