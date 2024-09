Esta mañana decenas de padres de familia se manifestaron afuera de la escuela primaria Francisco Márquez, ubicada la avenida Puerto Melaque número 1334, en la colonia Santa María, en Guadalajara, para denunciar un presunto caso de abuso sexual infantil contra un menor por parte de algunos de sus compañeros.

Padres de familia denunciaron en redes sociales que la directora del plantel no ha querido reunirse con ellos, así como tampoco ha suspendido a los supuestos niños agresores mientras se lleva a cabo la investigación.

La mamá de la víctima fue quien denunció la agresión y juntó a más personas para congregarse afuera del inmueble educativo, donde colgaron carteles con mensajes que leían “No al abuso sexual infantil. Detenerlo es tarea de todos”, “Justicia. Los niños y las niñas no se tocan”, “En la infancia se define la salud mental de un adulto. Las niñas y niños no se tocan”, entre otros.

Al momento no se han pronunciado sobre este caso autoridades de la Secretaría de Educación de Jalisco, mientras que algunos padres de familia, aseguraron, ya no llevarán a sus hijos a esta escuela primaria en tanto no se esclarezca la agresión. Por su parte, algunos señalaron que buscarán otro plantel ante la indiferencia de las autoridades de éste.

