Denuncian irregularidades en el Registro Agrario Nacional

Abogados denunciaron esta mañana una serie de irregularidades y atención deficiente en las oficinas del Registro Agrario Nacional ubicadas en Nicolás Romero 45 en la Colonia Americana en Guadalajara. Tardanza en los trámites, largas filas y pocas fichas para atención diariamente a los campesinos han provocado el enfado de los campesinos.

Fabiana Amador Amador, presidenta del Colegio de Abogados Especializados en Materia Agraria de Jalisco, indicó que desde hace meses se restringe y limita el acceso al público y atención en el Registro por lo que ya se han interpuesto amparos y denuncias.

Señaló que ante la falta de celeridad en los trámites en el Registro Agrario Nacional se ha propiciado el coyotaje. "Las repercusiones directas son la falta de seguridad jurídica, ellos requieren de sus trámites y tener sus certificados para poder acceder a los apoyos". Añadió que muchos campesinos tienen que pernoctar afuera de las oficinas del Registro desde una noche antes para realizar los trámites.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

"Hay personas mayores que vienen de lejos para realizar un trámite que no son de carácter personal, cualquier persona puede realizar gestiones ante la dependencia", añadió. Mencionó que muchas veces los campesinos se ven obligados a dar hasta 4 mil pesos por una constancia de vigencia de derechos que son requeridas para los trámites de los apoyos del Procampo.

Explicó que se han entrevistado ya en dos ocasiones con el encargado Faustino Flores y no le ha dado respuesta satisfactoria a sus demandas. "Él manifiesta que no tiene facultades y que todo está ordenado por oficina central" Finalmente hizo un llamado al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que se agilicen los trámites, ya que los campesinos no pueden seguir pernoctando en las noches.

"Al día se afectan entre 150 campesinos que si no pagan no los reciben y les reciben un solo trámite". En Jalisco existen más de mil 400 ejidos de acuerdo con el Registro Agrario Nacional.

FS