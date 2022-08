Denuncian a la empresa AJP por fraude inmobiliario

Decenas de personas acudieron ayer a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco para denunciar por fraude a la empresa inmobiliaria AJP.

Los perjudicados remarcaron que la compañía usaba su dinero para la adquisición de bienes inmobiliarios y a cambio ellos recibían comisiones por sus inversiones.

Sin embargo, explicaron que les dejaron de pagar y los citaron en los primeros días de agosto, pero las oficinas estaban cerradas.

Entre ellos calcularon que hay cientos de afectados.

“Invertimos cerca de 500 mil pesos en ese despacho. Teníamos cerca de un año y el interés que se recibía no era tan alto, daba el 2%, cuando el banco te da menos del 1 por ciento. Ese era el interés de todos de invertir lo que se tenía o parte de esto que era más de lo que da el banco”, comentó uno de los afectados, quien prefirió no dar su nombre.

Por estos hechos, la Fiscalía estatal informó que ha recibido 96 denuncias desde el pasado jueves.

Invierten millones en empresa; cierra de un día a otro

Incredulidad y enojo eran los principales sentimientos que tenían las personas afectadas que confiaron en el despacho AJP, el cual cerró con múltiples inversiones de familias, quienes indicaron que confiaban el dinero a Luis Oswaldo, quien reinvertía en bienes inmuebles.

Ayer, Juan llegó a las instalaciones de AJP, ubicadas en el número 617 de la calle Luis Pérez Verdía en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Su sorpresa fue grande al ver los letreros de “Denúncialos” y “Rateros” afuera del lugar; lo habían citado para que le entregaran cuatro meses que le debían, pero el lugar estaba abandonado.

“Se fueron, vaciaron todo, yo tenía mi dinero aquí, ya tenía tres o cuatro años, no sé en qué momento comenzó a bajar todo, para mí fue hace cuatro meses que me dejaron de pagar, tenía 400 mil pesos y recuperaba el 1.5% y nunca había tenido problemas”.

Otra posible afectada dijo que invirtió seis millones de pesos. “Hemos visto que todo era una mentira, el despacho no está registrado en ningún lado”.

Los inversionistas contaron que le marcaron a una de las trabajadoras del despacho, quien dijo desconocer donde estaba el licenciado Luis. “No sé qué paso, ni porqué cerraron, el martes no abrieron oficinas, la inversión no sé qué les vaya a pasar, no sé dónde está el licenciado, no sé lo que hizo”, acotó otra persona afectada.