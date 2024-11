Con más de 13 mil 145 casos confirmados hasta la semana pasada, Jalisco se ubica en el primer lugar a nivel nacional.

Héctor Raúl Pérez Gómez, próximo secretario de salud para la próxima administración, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y hacer su trabajo para evitar más contagios.

“Es muy importante el control de la proliferación del vector al interior de los hogares porque ahí existen más condiciones para su proliferación como los tinacos que no tienen tapa, el balde, la pileta, la fuente que no se lava y estos recipientes son los que más inoculan a las personas del virus responsable de la enfermedad”, comentó.

Recordó la importancia de entender cómo se transmite esta enfermedad para implementar medidas preventivas efectivas.

“Es muy importante recordar que el dengue es transmitido por un vector, no existe si no hay vector y no hay virus por lo tanto uno de los factores fundamentales por lo que el dengue está en incremento porque está en incremento es porque hay transmisión del vector transmisor, tiene mucho que ver el aspecto climático pero también la persistencia de recipientes que acumulan agua tanto en la vía pública como en el interior de los hogares”, finalizó.

Salvador Hernández Esparza, Jefe de Epidemiología de los Servicios de Salud en Zapopan, dijo que ante estos datos tan preocupantes la población y debe hacer su parte.

“Yo veo que la ciudadanía no ha respondido como debe de ser para evitar casos de dengue. Recordemos que en salud pública hay una corresponsabilidad entre autoridades y población”, comentó.

Tres integrantes de la familia de Jorge Reyes resultaron infectados con dengue hemorrágico. Primero comenzó su hija, después su esposa y finalmente él.

“Terminamos contagiándonos casi todos, menos uno de mis hijos”, comentó.

Jorge Reyes cuenta que empezó con temperaturas altas, dolor de huesos, hundimiento en los ojos y síntomas leves de diarrea.

Diez días duró la enfermedad y para aliviarse tuvo que tener reposo absoluto, tomó suero y dejó de ir a trabajar.

Jorge Reyes vive en la Colonia Constitución una de las más contagiadas de la zona metropolitana de Guadalajara.

“Cuando yo fui con el médico familiar me dijo que vivía en una de las colonias con más casos de dengue, yo creo que han sido unas 10 familias”, dijo.

Secretaría de Salud informa que continúan brigadas contra el dengue

Las brigadas del Programa de Vectores del OPD Servicios de Salud Jalisco, continúan con las acciones de control larvario y rociado intradomiciliario como parte del manejo integral del mosco transmisor del dengue. Son mil 604 mujeres y hombres que visitan casa por casa las colonias y comunidades prioritarias en todas las regiones del estado.

Con cinco cuadrillas, integradas cada una por cinco personas, los brigadistas tocan puerta por puerta para ingresar a los domicilios e identificar posibles criaderos de mosquitos, aplicar y enseñar la Estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira (los objetos que puedan ser criaderos de moscos), colocar larvicida (abate) y realizar el rociado intradomiciliario (fumigación contra el mosco adulto) con máquina al hombro.

El Responsable Estatal del Programa de Dengue del OPD Servicios de Salud Jalisco, Miguel Ángel Becerra García, explicó cómo se determina la intervención en una comunidad:

“Nosotros trabajamos con base a riesgos, los análisis los hacemos nosotros con base a panoramas epidemiológicos, que son los casos confirmados y probables; panoramas entomológicos, que son la cantidad de mosquitos. Tenemos que hacer un cruce de información para así focalizar. Riesgo tenemos en todos lados, porque desafortunadamente somos muy cacharrientos, muy acumuladores y lo que busca el mosquito es agua estancada para continuar con su ciclo de reproducción”.

Becerra García indicó que a la fecha se tienen instaladas 14 mil 869 ovitrampas en todo el estado, mismas que esta semana reportaron una positividad del 38 por ciento. En la colonia Blanco y Cuéllar las ovitrampas han salido positivas en 25 por ciento.

“Ese porcentaje me dice qué tanto mosquito voy a tener volando en la zona y sobre eso, nosotros realizamos otro tipo de análisis. Una ovitrampa, recordemos, es un criadero artificial que instalamos para obtener una lectura de huevecillos ya que un mosquito puede poner entre 100 y 150 huevecillos y hemos encontrado ovitrampas con hasta dos mil huevecillos y sobre de eso se van viendo los riesgos de la presencia del vector”.

El coordinador del Programa Estatal de Dengue agregó que por lo general los criaderos del mosco transmisor están en una llanta, en un juguete, una botella, una pileta de agua o un tinaco destapado, por eso la necesidad de ingresar a las viviendas “para explicar al morador en donde está el riesgo y por supuesto darle una solución”.

Lo anterior ha evitado miles de contagios más, si bien el escenario es complejo con más de 96 mil casos confirmados en el país este 2024, 13 por ciento de ellos en Jalisco (13 mil 145); por lo que el llamado, con mayor énfasis desde la emisión de Alerta Estatal de Dengue en julio pasado, es a no bajar la guardia y adoptar medidas de prevención.

MF