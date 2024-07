Debido a los incrementos de dengue durante las últimas semanas este jueves inició el Operativo Metropolitano de Fumigación contra el Dengue.

El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, advirtió que el resto de julio, agosto, septiembre y octubre son los meses donde podrían registrarse más casos.

"Tuvimos un ascenso muy importante en las últimas cinco semanas, aunque la semana anterior a esta disminuyeron los casos, sin embargo es importante decirles que estamos en los meses donde más va a subir y entonces el hecho de que no suba (en una semana) no significa que no un tema importante”, afirmó.

Para requerir los servicios de fumigación los ciudadanos podrán realizar reportes a través de la línea telefónica 33-3823-3220 donde serán atendidos. “Es importante aclarar que nosotros no detectamos hogares en específico, detectamos lugares o zonas donde hay un aumento en el número de casos y entonces se hace un barrido para que el personal vaya y fumigue, no en todos los casos se fumiga, pero en todos los casos se busca que no haya criaderos”, aclaró el secretario.

Finalmente, e l funcionario hizo un llamado a la población para que coopere en esta campaña de fumigación permitiendo el ingreso de los fumigadores a las casas, fraccionamientos y cotos.

“Es importante atender el tema porque el mosquito está verdaderamente en casa y necesitamos que abran las puertas”, afirmó.

Los operativos de fumigación se realizarán por la tarde y las noches, pero no cuando haya lluvias.

