Decreto no puede ser retroactivo, pero frena futuros daños al Bajío: Alfaro

Luego de que la noche del martes el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, diera a conocer que ya firmó el decreto para declarar a El Bajío como Zona de Recuperación Ambiental, hoy afirmó que el documento solamente podrá evitar futuros daños en el área, pero no se puede hacer nada contra los proyectos que ya fueron construidos ahí.

“No tiene la ley efectos retroactivos. Lo que ya existe, no lo puedo tumbar (…) No puedo resolver un asunto que ya está hecho, pero sí puedo evitar que el daño siga siendo mayor”, expresó.

Alfaro descartó la opción de demoler la Villa como una alternativa de poca seriedad, puesto que bajo esa misma lógica, sería necesario hacer lo mismo con otras construcciones en el bajío, como el Estadio Akron o los fraccionamientos que existen en la zona.

“Hay todo tipo de planteamientos. Algunas suenan muy bien, el problema es que tengan sustentabilidad financiera y jurídica. Otros, dicen que hay que tumbarlas, nomás que nos digan quién les va a pagar a los trabajadores su inversión”.

El gobernador también dijo desconocer sobre el aseguramiento que la Fiscalía de Jalisco llevó a cabo en el inmueble en agosto de 2017 e insistió en que todo el proceso de construcción, así como la futura venta de la Villa son completamente legales.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, ha insistido en más de una ocasión, en que no entregará las licencias necesarias para que la Villa pueda tener uso habitacional. Al respecto, Alfaro afirmó que no hay diferencias de fondo con la postura de Lemus, puesto que lo que el Alcalde solicitaba era que primero se firmara el decreto para proteger al Bajío.

Sin embargo, Lemus reiteró que no entregará los permisos a pesar de que el decreto ya existe.

“Celebramos el decreto emitido ayer por el Gobernador Enrique Alfaro para declarar como zona de recuperación ambiental el Bajío de la Primavera, pero me mantengo firme en mi posición de que no daremos la licencia de habitabilidad para vivienda en la Villa Panamericana”, manifestó Lemus en su cuenta de Twitter.

