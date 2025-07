“Cypher”: la primera serie tapatía de hackers realizada con IA

César Gaytán es un jalisciense experto en las artes difíciles de la ciberseguridad. Entiende como pocos esos códigos indescifrables, el lenguaje de la máquina, la infinitud de comandados específicos, y los maneja a su antojo en las guerras invisibles del mundo digital.

Aunque ha dedicado su vida a la tecnología-es fundador de Hackwise, el canal de YouTube de ciberseguridad más grande América Latina-, en el fondo uno de sus sueños más grandes fueron los medios audiovisuales, pues en la juventud quiso estudiar Animación y Cine Digital, camino en el que finalmente, por circunstancias de la vida, no pudo andar.

No obstante, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), con su inmensa experiencia en la tecnología, y con un conocimiento profundo de los dilemas éticos y morales que surgen en los páramos de la ciberseguridad -y cómo esto repercute en el mundo físico-, César Gaytán alista el estreno de “Cypher”, una serie creada por él, concebida por él y escrita por él, pero llevada a la realidad por la IA.

Es, por tanto, la primera serie jalisciense sobre hackers, hecha con IA. Guiada por Gaytán, como una versión moderna del escultor dando forma al mármol, o de quienes entendieron la naturaleza para mover los cauces de un río, la IA se encargó de la animación, de la música, e incluso de las voces de la serie.

“Cypher” es un proyecto interesante por muchas cosas: por ser la primera serie de este tipo realizada por un jalisciense en Jalisco, y por las posibilidades creativas que abre en el sentido en cómo la IA puede ayudar a potencializar el talento y la creatividad humana. No sustituirlo, ni reemplazarlo, sino permitiéndole llegar a sitios donde antes no parecía posible.

“Cypher” además, centrándose en dilemas morales y éticos, y en dudas constantes que atravesarán a sus protagonistas respecto a los caminos que deciden tomar, no deja de ser un cuestionamiento humano, profundo, a lo que podemos hacer con la tecnología: usarla para un bien común, o como un arma cuyas repercusiones no se limitan a lo digital, sino a la vida misma.

La producción presenta la historia de un hacker con problemas éticos. CORTESÍA

Un sueño que se volvió realidad

Con toda una vida dedicada a la ciberseguridad, César Gaytán tiene un sinfín de historias, tanto personales como ajenas, de cómo esto implica mucho más que la tecnología: puede tener repercusiones significativas en los destinos. Siendo apenas un joven de 13 años, sin saberlo, César Gaytán hackeó un sistema operativo, cuando en realidad buscaba instalar uno. Llegado a determinado momento, tuvo que decidir si su virtuosismo en la tecnología se inclinaba por el “bien”, o por lo ilícito. De todas estas historias parte la idea de “Cypher”.

“‘Cypher’ es una serie hecha con IA donde el guion y la edición son humanos”, explica el creador César Gaytán en entrevista con EL INFORMADOR.

“Esto nace en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Tenía ganas de escribir un libro de historias personales, porque desde los 13 años estoy en el mundo de los hackers y de la ciberseguridad, y de todo el lado ético. Empecé a ver muchas cosas en mi descubrimiento, en el hecho de si irme por el lado del ‘bien’ o del ‘mal’, porque muchos conocidos míos de entonces comenzaron a hacer cosas ilícitas”, agrega.

“Viví y escuché muchas historias y quise hacer un libro, pero me pareció más interesante hacer un personaje de eso y volverlo ficción. Se fue formando un personaje en mi cabeza. Con la llegada de las IA, hice un episodio piloto con ayuda de un becario, y me di cuenta de que esto tenía potencial. El protagonista tomará decisiones de si ir por el camino del bien o del mal, habrá muchos dilemas éticos”, explica.

“Cypher” se estrenará el viernes 1 de agosto en YouTube y Spotify. Además de César Gaytán, el proyecto cuenta con el talento de Luis Daniel Tapia Rosales, encargado del diseño sonoro y la edición principal en español, así como de Roberto Alexander Gudiño González, responsable de generar imágenes y secuencias de video con IA, y editor secundario en las versiones en otros idiomas. El sitio web oficial es cypher404.com.

César Gaytán, creador de “Cypher”. CORTESÍA

¿Quién es César Gaytán?

Ha consolidado importantes empresas dedicadas a la tecnología y la protección digital, siendo una de ellas Hackwise, (la comunidad de ciberseguridad más grande de Latinoamérica, con cientos de miles de seguidores), además de ser conferencista con más de 25 años de experiencia.

Entre códigos y secretos

“Cypher” estará ambientada en la ciudad ficticia de “Nexora”, una urbe de neón y concreto, de rascacielos y decadencia, con una estética “cyberpunk” inspirada en Tokio y Nueva York.

“Cypher”, su protagonista, es un joven hacker que, en sus andanzas por el mundo cibernético, se topa con algo que nunca debió haber descubierto. Acompañado de sus amigos “Aichi”, “Namna” y “Akbal”, también hackers expertos con sus propias narrativas y dilemas éticos, la serie se inspira en hechos reales, basados en incidentes de ciberseguridad que llevan la narrativa a un terreno mucho más profundo.

La serie tendrá siete episodios, se estrenará en YouTube y Spotify con lanzamientos semanales; cada capítulo incluirá su propia canción, un tema exclusivo. Estará doblada en español, inglés, francés, japonés, hindi y portugués, además de que los personajes tienen sus propias redes sociales, y la página oficial es interactiva y está en constante evolución.

La realización de “Cypher” representa un sueño cumplido para César Gaytán, en tanto que materializa su anhelo de juventud por crear contenido en medios audiovisuales. Siempre quiso eso: crear una serie, una película, dedicarse a la animación. Las IA le han permitido conseguirlo; son la arcilla con la que ha dado forma a su imaginación.

“Me siento súper contento. Yo en la universidad estudié ingeniería en sistemas. No me arrepiento, pero de alguna manera yo les he dicho a amigos que, hoy día, he estado cumpliendo mis sueños de niño, y uno de esos sueños era estar en el área audiovisual haciendo una serie, una película”, comenta el experto en ciberseguridad.

“Creo que esto es parte del camino. Me siento increíble porque estoy logrando algo que creí que tomaría más tiempo, pero gracias a estas nuevas tecnologías empieza a suceder, y eso me emociona”, agrega.

“Cypher” destaca por su diseño sonoro. CORTESÍA

El camino para expandir la creatividad

Las IA representan el gran debate de nuestros tiempos. Si su uso es ético o no, si reemplazará al humano, si puede considerarse artístico lo que es creado por este medio. César Gaytán no les tiene miedo a las IA: las ve como el intermediario para llevar la imaginación, el talento y la creatividad humana a límites insospechados. Su prueba más grande es esta, “Cypher”, una serie que, en otras circunstancias, no habría sido posible.

“Creo que la IA viene a potencializar al humano. Viene a quitar muchas limitantes humanas, viene a acelerarnos. El límite va a ser la imaginación humana. Esto es parte de la evolución y ya está aquí. Yo no tengo temor a la IA. Al contrario, estoy tratando de involucrarme más. Creo que la IA es el presente y el futuro, y quien esté metido en estas tendencias nuevas, en todas las tecnologías emergentes, es quien va a tener más y mejores oportunidades. No involucra a una sola persona, nos involucra a todos. No es que la IA venga a sustituir. Hay que aprender, investigar y jugar con ella”, finaliza.