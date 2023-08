¿Cuáles son los municipios más católicos en Jalisco?

El Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que Jalisco es la tercera entidad federativa más poblada del país, con 8 millones 348 mil 151 habitantes; de los cuales el 89.2% (7 millones 448 mil 776) profesaban la religión católica, mientras que el 5.0%, es decir, 417 mil 859 personas, practicaban alguna religión diferente a la católica; destacando entre las principales, los protestantes y cristianos evangélicos con un monto de 396 mil 295 (4.7%) y la Judía con mil 654 (0.02%) adeptos (as). No obstante, 417 mil 243 (5.0%) jaliscienses declararon no tener religión.

¿Dónde se concentran los católicos en Jalisco?

En 2020, los municipios con mayor cantidad de personas de religión católica fueron:

1 Zapopan 1 millón 259 mil 636 2 Guadalajara 1 millón 223 mil 063 3 Tlajomulco de Zúñiga 636 mil 403 4 San Pedro Tlaquepaque 612 mil 433 5 Tonalá 504 mil 755

Estos 5 municipios reunían el 56.9% (4 millones 236 mil 290) de la población católica del estado. Pero es importante remarcar que este número elevado es, a su vez, resultado que esos municipios contiene la mayor concentración de población en el estado. Por lo que es necesario observar también las proporciones de personas de religión católica por el número de habitantes de cada demarcación.

Municipios de Jalisco con mayor proporción de personas de religión católica respecto a su población total

1 Tonaya 99.0 2 Santa María del Oro 99.0 3 Valle de Guadalupe 99.0 4 San Ignacio Cerro Gordo 98.9 5 Atemajac de Brizuela 98.8 6 San Julián 98.6 7 Ejutla 98.4 8 Atengo 98.1 9 Acatic 98.1 10 Zapotitlán de Vadillo 98.0 11 San Juan de los Lagos 98.0 12 Jalostotitlán 97.9 13 Mexticacán 97.9 14 Encarnación de Díaz 97.9 15 San Miguel el Alto 97.9

De acuerdo a la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, estos son algunos de los destinos religiosos más importantes de la Entidad:

Temastián (Totatiche)

Zapopan

San Juan de los Lagos

Santa Ana de Guadalupe (Jalostotitlán)

Talpa de Allende

