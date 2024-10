Crecen apoyos brindados por Cáritas a los más necesitados

En los últimos dos años el número de atenciones brindadas a personas en vulnerabilidad económica, alimentaria o de salud, por parte de Cáritas AC crecieron, especialmente, desde la vinculación de las parroquias. Mientras que en todo 2021 se pudieron brindar 132 mil 536 servicios, el año pasado la cifra aumentó a 140 mil 038.

De acuerdo con el padre José de Jesús Cortés Tomé, quien dirige esta organización, desde la contingencia ocasionada por el COVID-19 el número de personas con carencias y necesidades particulares aumentó, según se ha observado en los análisis por parte del área de Trabajo Social.

La crisis derivó en que muchas personas perdieron sus empleos, su casa, negocio, e incluso dejaron de estudiar, aumentando el número de beneficiarios que se acercan al organismo a solicitar algún apoyo, sea médico, de alimentación, vivienda, enseres, entre otros, teniendo que duplicar los esfuerzos para ayudar a la ciudadanía que lo requiere.

“Aquí en Cáritas Guadalajara tenemos cuatro programas: el primero es el de casos emergentes, el segundo es Cáritas Parroquial, el tercero es procuración de fondos, y la administración sería el cuarto programa. En los casos emergentes se atiende, especialmente, a las personas que acuden a nuestra sede de manera presencial todos los días, que aproximadamente son entre 40 y 50 personas diariamente, un 40% más en comparación con los casos que se atendían solamente aquí antes de la pandemia”, explicó el Padre Cortés Tomé.

A través del programa Caritas Parroquial se extiende el apoyo a cerca de 200 parroquias de toda la Entidad, puesto que, dijo, cada comunidad parroquial tiene necesidades diferentes, por lo que el apoyo se extiende hasta estas sin que tengan que visitar la sede, ubicada en Belisario Domínguez y la calle Industria.

Sin embargo, dijo, también durante la pandemia se perdió alrededor del 20% de las y los donantes constantes que aportaban de sus recursos para solventar esta organización sin fines de lucro, impulsada por la Pastoral de la Iglesia Católica, en su mayoría, porque fallecieron derivado de la enfermedad ocasionada por el COVID-19. Así, se pasó de alrededor de mil donantes constantes, a solo 816 el año pasado.

Es por ello que, dijo Beatriz Durán Aceves, coordinadora de Programas de Cáritas Diocesana, se han tratado de impulsar las campañas de donación para poder mantener un número similar al de hace un par de años, a fin de poder continuar brindando más apoyos a la ciudadanía que lo necesita, y no solo en materia económica, sino también, a través de la donación de medicina, alimentos, entre otros.

Desde una despensa hasta servicios médicos

De acuerdo con el representante de Cáritas Diocesana, el Padre José de Jesús Tomé, los apoyos que brinda Cáritas a la ciudadanía en vulnerabilidad son diversos, y pueden ir desde la entrega de una despensa, pasando por el otorgarle algún medicamento, un par de lentes, un aparato auditivo o una silla de ruedas, hasta el poder donar una cama de hospital o incluso, un tratamiento de hemodiálisis.

“Lo importante de todo es que, cuando una persona llega a solicitar aquello que necesita, no se queda en un no se puede. Si nosotros en el momento no tenemos lo que busca la persona tratamos de hacer las coordinaciones, los lazos con otras organizaciones que tengan el apoyo en el momento, o incluso compartimos las necesidades con las parroquias, y en ocasiones desde ahí puede salir el apoyo”, destacó el párroco.

Beatriz Durán Aceves, coordinadora de Programas de Caritas Diocesana, explicó que en los últimos años ha aumentado especialmente el número de personas con padecimientos renales, así como personas quienes requieren apoyos derivados de la enfermedad del cáncer.

De hecho, de acuerdo con el Sistema de Información de Enfermedad Renal de Estados Unidos, Jalisco es el Estado número 1 a nivel mundial en cuanto a pacientes renales, por arriba de Taiwán y de Brunei, y esto se ha notado en cuanto a los apoyos solicitados a la organización.

En este sentido, dijo, en el último año se logró un convenio con un empresario que dio un precio preferencial a Caritas Diocesana en tratamientos de diálisis, que representa un descuento de alrededor del 50 por ciento.

De los más de 32 mil 500 servicios brindados por Cáritas en 2023, el 26% correspondió a servicios relacionados con la salud, 35% fue para servicios de alimentación de acuerdo con información del informe anual 2023.

