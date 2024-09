Continúan las manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial; presentan pliego petitorio

Esta noche cientos de manifestantes se congregaron frente a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara y marcharon hasta el Palacio Legislativo de Jalisco, donde leyeron el pliego petitorio en el cual se pide a las LXIII y LXIV Legislaturas del Congreso del Estado exhortar al Poder Legislativo Federal a poner en pausa el proceso de aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Alrededor de las 20:00 horas el contingente, de más de mil 700 personas, según los organizadores de la movilización, comenzó su marcha hacia el Centro de la ciudad. Bajo la lluvia que arreciaba, los manifestantes entonaban “UDG, únete a la lucha” y “Se ve, se siente, somos el poder que incomoda al Presidente”.

“Nosotros siempre hemos sido de acuerdos y de diálogos, pero el partido oficialista no los ha querido porque no quiere enriquecer la reforma, porque la reforma como viene asiste a sus intereses particulares , de colocar perfiles de gente política en los lugares de jueces y magistrados. ¿Qué sigue? Vamos a empezar a ser más radicalistas, vamos a empezar a ser más enérgicos”, señaló Raziel Torres, subsecretario de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal en Jalisco.

Torres, una de las voces más representativas de este movimiento en contra de la reforma al Poder Judicial, señaló que no descartan cerrar carreteras y colapsar aeropuertos como siguientes movilizaciones en caso de que la reforma se apruebe.

“En caso de que se apruebe sí, serían las siguientes medidas porque la aprobación de la reforma, como viene, va afectar más al país que cualquier cierre carretero. Va a afectar más al país que cualquier cierre de un aeropuerto. Esto que estamos haciendo aquí no se hizo en Venezuela, no se hizo en Nicaragua, no se hizo en Cuba. Nosotros creemos que este mes es el mes que definirá el resto de nuestras vidas en México”, agregó.

El contingente, que poco a poco fue perdiendo integrantes debido a la intensa lluvia que cayó en la Zona Centro de Guadalajara, se congregó frente al Palacio Legislativo para escuchar y firmar el pliego petitorio que los organizadores presentaron ante la multitud.

Javier Contreras, profesor de derecho en el Tecnológico de Monterrey, leyó dicho documento, en el que destaca “que se invite al Legislativo Federal a realizar un proceso de parlamento abierto, imparcial, exhaustivo y crítico sobre las necesidades de la administración de justicia en nuestro país, que tome en consideración las opiniones y esfuerzos de especialistas de universidades, colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil”.

Además, en el pliego petitorio, que consta de cinco puntos, se pide al Legislativo Federal “incorporar las observaciones y recomendaciones que se han recabado desde el propio Poder Judicial de la Federación en los ejercicios de consulta que han realizado por su cuenta”.

También se pide priorizar la profesionalización y especialización de las personas juzgadoras, así como los procesos de selección transparentes, objetivos y basados en competencias . Y, en caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial, los manifestantes pidieron al Congreso de Jalisco que “ejerza su soberanía y poder como contrapeso en este sistema federal, votando en contra de la misma, exhortando a sus homólogos a hacer lo mismo”.

En el pliego petitorio, al cual este medio tuvo acceso, se llama a los diputados locales a tomar una postura firme ante la reforma impulsada por el partido oficialista, a la que describe como violatoria a los derechos humanos.

“Que los poderes Ejecutivo y Legislativo federal actúen con el sigilo, prisa y opacidad con el que se viene promoviendo una potencial reforma constitucional que busca realizar modificaciones profundas al poder judicial, ha levantado la legítima sospecha en muchas y muchos ciudadanos de que lo que se busca en realidad es atentar directamente contra la idea misma de la democracia y el gobierno republicano”, se lee en el documento.

Por último, los que suscriben el pliego petitorio confían en que los diputados de Jalisco “sabrán ponderar la trascendencia de esta reforma y tomar decisiones que aseguren un sistema de justicia imparcial, eficiente y verdaderamente al servicio de la sociedad”.

