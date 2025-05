Conoce los 52 puntos de inundación en Guadalajara desde tu celular

Este miércoles el ayuntamiento de Guadalajara, de la mano de su Coordinación de Protección Civil y Bomberos, dieron a conocer la lista de los 52 puntos de riesgo de inundación en el municipio, los cuales pueden ser observados desde cualquier teléfono móvil con acceso a Internet.

Se trata de 16 puntos de monitoreo, 16 puntos considerados como "críticos", 13 puntos calificados como de inundación "recurrente" y siete nuevos puntos identificados recientemente, que pueden ser vistos en la plataforma de My Maps de Google Maps, con solo ingresar a la liga https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11ndj0j4fe-NFL3dO3xga8l38coUm8xMyusp=sharing.

Esta se convierte entonces en una herramienta que permite que las y los ciudadanos puedan consultar los puntos que representan un riesgo de inundación durante una tormenta y evite pasar por ahí por el peligro que estos representan. Boris Vladimir Comi González, primer oficial y maestro en Ciencias Atmosféricas, informó que esta herramienta, dentro de Google Maps, se desarrolló gracias al monitoreo constante y la sistematización de la información sobre los sitios donde se registran altos niveles de agua, lo que dificulta la movilidad e, incluso, pueden generar daños.

"Esta aplicación de los sitios frecuentes de inundación en Guadalajara, sale de una base de datos importantísima y de gran valor recopilada por la atención de los servicios de inundación y afectaciones que realiza el personal operativo de esta coordinación", dijo.

Para su elaboración se revisaron los datos generados de 2010 a 2024, lo que arrojó más de cuatro mil eventos que se presentaron en distintos puntos de la ciudad. Con esta información, los sitios de riesgo de inundación se agruparon en cuatro categorías, según los niveles de agua. La primera clasificación son los puntos críticos donde, sin importar su temporalidad o recurrencia de eventos, durante las inundaciones se han tenido vehículos varados, daños a infraestructura o fallecimientos. La mayoría son pasos a desnivel. Los sitios recurrentes, segunda categoría, son aquellos que, en los últimos cinco años, han registrado dos o más afectaciones por inundación; lo de monitoreo, son los puntos done se presentan anegaciones, pero con interrupción, es decir, dos años sí y uno no.

La última clasificación son los nuevos corresponde a los lugares que durante cinco años continuos no presentaron afectación, pero sí la tuvieron en el 2024.

De estos últimos son siete puntos que se muestran en el mapa: Calle 22 y Lázaro Cárdenas, en la zona Industrial; Av. Gobernador Curiel y Calle 15, en la colonia Ferrocarril; Violeta y José Luis Verdia, así como Av. Del Parque y Europa, ambos en la colonia San Carlos; Justicia y Monte Parnaso, en La Federacha; Felix Palavichini y Circv. División del Norte en Jardines Alcalde; y por último, en Paseo Oriente y Circv. División del Norte, en Jardines del Country.

Comi González explicó que, al desplegar cada punto en el mapa, se puede consultar la categoría del punto, si se trata de un paso a desnivel o a nivel de la vía pública, así como el nivel máximo de agua alcanzado y las veces que se ha inundado, entre otros datos.

"Surge esta idea de llevar el análisis a una aplicación, a esta herramienta de Google Maps, donde fácilmente puede ser consultada tanto por tomadores de decisión como para la población, y que puedan identificar los riesgos de inundación a los que están expuestos o puedan estar expuestos en su trayecto de recorrido a la salida del trabajo o a la hora de ir a laborar en algún punto de Guadalajara", dijo Comi González.

A este mapeo, agregó el titular de la Oficialía de Inteligencia, se suman otras herramientas que tiene la corporación como los canales de Telegram y Whatsapp Alerta Temprana GuaZap, donde se comparten pronósticos del tiempo y, en tiempo real, avisos y alertas de lluvia o tormenta que pudieran afectar la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por último, Comi González recomendó a la población que, ante una lluvia es indispensable resguardarse en un lugar seguro y no intentar cruzar zonas inundadas como avenidas, canales o arroyos. No se debe buscar refugio debajo de árboles, y a la hora de conducir no debe hacerse por sobre los afluentes, pues aunque parezcan de bajo nivel la fuerza del agua puede llegar a arrastrar automóviles de gran tamaño. Ante una emergencia, lo mejor es llamar al 911.

YC