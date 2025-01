Conmemoran el 51º aniversario del natalicio de Aristóteles Sandoval con emotivo homenaje

Hoy se conmemoró el 51º aniversario del natalicio del fallecido ex presidente municipal de Guadalajara (2010-2012) y ex gobernador de Jalisco (2013-2018), Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Al homenaje asistieron figuras como la Presidenta del Comité Municipal de Guadalajara del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Flores; la ex diputada y Presidente del PRI, Laura Haro Ramírez; Secretario Regional del CEN del PRI para Jalisco, Carlos Cruz Mendoza; y el Presidente Municipal de Atotonilco El Salto, Aurelio Fonseca, entre otros destacados miembros de la política.

El evento fue una emotiva oportunidad para recordar la trayectoria de Aristóteles Sandoval y expresar el aprecio que su partido le guarda desde sus inicios en la política.

“Muchos de los que estamos aquí tuvimos el privilegio de colaborar con Jorge Aristóteles desde sus primeras etapas como líder juvenil, regidor, diputado, presidente municipal de Guadalajara y gobernador del estado de Jalisco. Otros más lo acompañaron como amigos cercanos, brindándole su apoyo y amistad”, expresó Verónica Flores al dar inicio a unas palabras cargadas de emoción. “Era un joven alegre, con ideas claras y profundamente comprometido con su partido”, subrayó.

Por su parte, Lorena Arriaga, visiblemente conmovida, agradeció la oportunidad de participar en el homenaje y expresó su emoción porque este se realizara precisamente en el aniversario de su natalicio. “Donde celebremos la vida de Jorge, siempre voy a estar”, declaró con lágrimas en los ojos.

Laura Haro Ramírez también destacó el legado de Aristóteles al señalar que este homenaje tenía un significado especial al realizarse junto al priismo tapatío, el mismo entorno donde él dio forma a sus sueños y proyectos políticos. Haro enfatizó la importancia de estos momentos para recordar las vivencias compartidas y honrar a las personas que dejan una huella imborrable en la vida de quienes los conocieron. Además, compartió anécdotas personales y recordó con respeto y cariño las conversaciones que tuvo con el fallecido político, resaltando su carisma, visión y cercanía.

El homenaje cerró con la interpretación de “Las Mañanitas” y un brindis colectivo, en el que cada invitado recordó con cariño y respeto al líder que dejó una huella imborrable en la política jalisciense.

Cabe destacar que, en diciembre de 2024, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reiteró que la investigación sobre el fallecimiento de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz sigue abierta. Además, solicitó al fiscal estatal, Salvador González de los Santos, una actualización del caso y reafirmó su compromiso de mantener informada a la familia del ex gobernador sobre los avances en el proceso.

