Congreso de Jalisco avala extinguir sueldos al Comité de Participación Social Anticorrupción

Por la vía rápida y con estrechamiento del proceso legislativo, el Congreso de Jalisco aprobó la reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado para suprimir los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS).

El diputado panista José de Jesús Hurtado Torres, autor de la iniciativa, negó que se trate de una revancha contra el Comité por las críticas hechas al actuar del Poder Legislativo; sostuvo que la medida fortalecerá al organismo, pues al ser cargos honoríficos llegarán perfiles con amplia trayectoria y calidad moral.

“Se trata de que los que pertenezcan al Comité no continúen con el vicio que hemos venido arrastrando por décadas, creamos un organismo y luego le ponemos dinero y si le ponemos dinero ya no es un organismo ciudadano, ya es parte de la estructura del Estado y ya no está vigilando los intereses ciudadanos porque está de por medio un sueldo”, argumentó.

Además de suprimir la remuneración, la modificación al artículo 16 de la Ley Anticorrupción prohíbe a los integrantes del CPS ocupar durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, estatal o municipales; ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que presten al Comité.

La morenista María Esther López Chávez advirtió que la modificación legal es inconstitucional, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en un caso similar en Baja California donde también se pretendía que los cargos fueran honoríficos.

“Si el sueldo contamina, por favor seamos diputados honoríficos. No funciona la seguridad, quitémosle el sueldo al fiscal”, dijo.

En la discusión, el diputado, Enrique Velázquez González, señaló que la medida atenta contra el andamiaje anticorrupción que se construyó con un trabajo de años en el que participó la sociedad civil. El legislador recriminó que se hayan estrechado los procesos legislativos para que la reforma se votara en una sesión extraordinaria convocada de última hora.

La emecista, Daniella Hernández Flores, defendió la medida con el argumento de que pretende acatar el espíritu de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción que establece que ningún miembro debe percibir ingresos u honorarios. En contraparte, la morenista Mariana Fernández Ramírez calificó la reforma como un ataque a la participación ciudadana.

La modificación avanzó con 25 votos a favor de 15 diputados de MC, nueve del PAN y uno del diputado de Morena, Arturo Lemus. Votaron en contra cuatro legisladoras de Morena, dos del PRI y los diputados sin partido Mara Robles, Enrique Velázquez y Luis Ernesto Munguía

JM