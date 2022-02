Congreso de Jalisco: Pacientes urgen reforma para facilitar trasplantes

Personas que esperan la donación de un órgano acudieron al Congreso de Jalisco para solicitar que se apruebe la reforma pendiente para que se aplique el esquema de donador universal, con el que todas las personas son donadores a menos que manifiesten lo contrario.

“Hay días que parece estoy esperando algo que jamás va a suceder, mientras mi cuerpo se desgasta poco a poco"

“Hay días que parece estoy esperando algo que jamás va a suceder, mientras mi cuerpo se desgasta poco a poco por no tener la oportunidad de un trasplante. Estamos en una lista que parece no avanzar, lo que sí avanza es nuestro deterioro físico y mental. Hablo por todos aquellos que lucharon en su espera y jamás llegó su turno”; dijo María José Palacios Gómez, paciente con enfermedad renal y con nueve años en espera de un riñón.

El proyecto de reforma se presentó desde la pasada legislatura, en septiembre de 2020; cumplió con todo el proceso de dictaminación, pero no se votó. Busca modificar la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado, plantea que para la donación de un órgano no sea necesaria la autorización de un tercero. La propuesta refiere que las personas que decidan no ser donadoras deberán especificarlo expresamente.

Pacientes y familiares recordaron que, cuando eran candidatas, . Urgieron a que sean sensibles con el tema y apoyen la propuesta.las diputadas emecistas Claudia Salas y Estefanía Padilla firmaron un compromiso con los enfermos renales

“Vengo con un reclamo a todos los que nos firmaron el compromiso con la comunidad renal, queremos que cumplan con lo prometido en su campaña, como ciudadana voté por ustedes; voté por las diputadas locales Claudia Salas y Fany Padilla, voté por el diputado federal Checo Barrera y porque voté por Movimiento Ciudadano por la promesa que nos hicieron de ahora sí apoyar y visibilizar la enfermedad renal”, dijo Blanca Arriola, representante del colectivo de pacientes renales “Todos Somos Uno”.

El diputado del partido Hagamos, Enrique Velázquez González, promotor de la iniciativa, dijo que la medida no sólo beneficiará a los enfermos renales, pues ayudaría a todas las personas que esperan un trasplante.

Al pronunciamiento se sumaron la Asociación Donación de Milagros; Trasplantados del Hospital Civil AC; Patteddi Rayos de Amor AC; Ángeles de la Salud Renal y el Colectivo Pacientes Renales, entre otros.

JM