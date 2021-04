El análisis de la nueva Ley de Atención a Víctimas se mantendrá en pausa en el Congreso de Jalisco en tanto se define el mecanismo que se seguirá para su revisión; señaló el diputado Jorge González Arana, presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos.

El legislador reconoció que los tiempos de campañas electorales y la incorporación de diputados suplentes son factores por los que el tema no ha avanzado, además de que el Congreso estatal continuará cerrado hasta el próximo 12 de abril.

El panista afirmó que mantienen el compromiso de que la ley se aprobará en los seis meses que restan de la actual Legislatura, asimismo planteó el tema presupuestal como uno de los elementos a revisar.

“Uno de los asuntos es el tema presupuestal, sabemos que ahí si va a impactar de manera importante el tema del presupuesto porque se contempla la reparación del daño y demás. Buscamos que no se quede sólo en el documento, sino que sea aplicable y se tengan los recursos suficientes para que sea viable, enviarla de otra manera significa que el Poder Ejecutivo no la publique o la detenga y no queremos que eso suceda”, argumentó.

Añadió que para la revisión del proyecto de ley buscarán convocar a colectivos y activistas representantes de diferentes sectores.

González Arana sostuvo que el retraso en la reforma de la ley de víctimas no obstruye la aplicación de las nuevas legislaciones sobre personas desaparecidas y la de declaración especial de ausencia.

Desde octubre de 2019 el Gobierno del Estado presentó la iniciativa de una nueva Ley de Atención a Víctimas, se dijo que la intención era reforzar la protección de los derechos de las víctimas y mejorar la coordinación entre las dependencias encargadas con la atención.

JM