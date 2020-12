Congreso de Jalisco: Esperan aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia

La nueva ley sobre declaración de ausencia está lista para aprobarse y debe votarse esta semana para cumplir lo acordado con familiares de las víctimas, afirmó la diputada Érika Pérez, presidenta de la subcomisión que revisó el tema. Argumentó que no se debe esperar a tener la legislación sobre desaparición de personas, comentó que ese dictamen aún está en revisión con los colectivos en las mesas de trabajo y han revisado alrededor de 80 de 140 artículos.

“No entiendo por qué bajaron la iniciativa del orden del día en la sesión de la semana pasada. Los colectivos pidieron que se aprobara. No sabría decir (si se está alargando el tema) lo que se me hace extraño es que la Junta de Coordinación Política se comprometió a sacar la iniciativa y de repente la bajaron, no me lo explico”, comentó.

La legisladora de Morena añadió que el acuerdo es que se avale el dictamen tal como se trabajó con las familias y no se le hagan modificaciones. Aseveró que seguirán con la revisión de las legislaciones pendientes y descartó que el tema se pueda abandonar por las aspiraciones electorales de algunos legisladores.

El Congreso de Jalisco tiene retraso de dos años y medio en la aprobación de la legislación sobre desaparición de personas. Están pendientes de dictaminar las iniciativas de Ley de Personas Desaparecidas, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley de Atención a Víctimas, que serán enviadas al Congreso.

Descartan procesos contra alcaldes

Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal aprobaron declarar improcedentes 131 solicitudes de suspensión en contra de funcionarios de diversos ayuntamientos. También avalaron determinar sin materia otras 47 peticiones.

En los asuntos desechados había requerimientos para abrir procesos contra autoridades de Puerto Vallarta, Guadalajara, Tala, Villa Corona, Tonalá, Mascota, Zapotlán el Grande, Ahualulco de Mercado, Magdalena, Tlajomulco, Acatlán de Juárez, Cihuatlán, Chapala, Ixtlahuacán del Río, entre otros.

LS