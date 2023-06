Como parte del ejercicio “Congreso cómo vamos”, impulsado por la organización “Jalisco cómo vamos?, este jueves se presentaron los avances que ha tenido la LXIII legislatura estatal.

Entre ellos, el ejercicio destacó que por primera vez este Congreso haya logrado tener mayoría de mujeres entre sus integrantes, alcanzando un total de 24 mujeres diputadas contra 14 hombres en el cargo.

Esto, apunta el ejercicio, ha sido de gran avance para que se impulsaran un total de 38 iniciativas, decretos y reformas que incluyen propuestas con perspectiva de género, de las cuales 11 ya fueron aprobadas, y el resto se encuentran en distintas etapas del proceso.

Según destacó el ejercicio presentado en la Junta de Coordinación Política de este día, por el coordinador de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, el hecho de que se cuente con más mujeres abona a que la perspectiva de género sea impulsada en iniciativas relevantes para la sociedad jalisciense, entre las que se encuentran la aprobación del matrimonio igualitario, menstruación digna y la ley para sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad.

En este sentido también se destacó que el 57% de quienes integran la Junta de Coordinación Política son mujeres, de igual forma en la Mesa Directiva, y que el 50% de las Comisiones prioritarias como la de Aministración y Planeación, de Hacienda y presupuestos, de Puntos Constitucionales y Electorales, también son presididas por mujeres.

Sin embargo, un punto en el cual todavía hay que mejorar respecto de la paridad en el Congreso de Jalisco, señaló la parte cualitativa del estudio, fue que la representación numérica no se ha traducido en una representación sustantiva de género, pues, condideraron las personas especialistas quienes realizaron las evaluaciones, “hay ausencia de mujeres en espacios de coordinación y decisión del Congreso”.

También, dijeron, la paridad de género aritmética no se convierte en una labor del Congreso con perspectiva de género.

No hay diálogo entre las diputadas para construir propuestas en pro de las mujeres, además de que se percibe subordinación de diputadas a las coordinaciones políticas lideradas por hombres.Al respecto de este tema, la presidenta de Futuro, Susana de la Rosa, celebró que el ejercicio hubiera considerado la incidencia de la mayoría de mujeres en la actual legislatura, pues dijo, efectivamente ha incidido en la presentación de iniciativas que favorezcan a este sector poblacional y que ellas mismas las apoyen por ser parte del mismo.

“Si no fuéramos mayoría mujeres estas iniciativas no habrían salido”, dijo.Además, dijo, este ejercicio debe continuar para realizar las mediciones que den cuenta si se mejora o no, demostrando a la ciudadanía si cumplen y no con los puntos con los cuales se han comprometido.

Por su parte Mara Robles, de Hagamos, señaló en este sentido que todavía falta que las mujeres que conforman la legislatura tengan mayor comunicación entre sí en busca de aportar más iniciativas y propuestas que beneficien a las mujeres y la pluralidad.Por otra parte los diputados José María Martínez, de Morena; Quirino Velázquez, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Velázquez, de Hagamos, destacaron que este tipo de ejercicios favorece para conocer los puntos en los cuales debe fortalecerse el trabajo dentro de la legislatura, pues son datos valiosos que no deben quedar en el aire.Por el contrario, coincidieron, se trata de información que debe ser utilizada para mejorar y brindar un mejor servicio a las y los jaliscienses.