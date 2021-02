Confían que Plaza Guadalajara reviva con conexión con Línea 3

Comerciantes de Plaza Guadalajara, en el Centro tapatío, esperan que con la reactivación económica y el aumento gradual de pasajeros en la Línea 3 del Tren Ligero incrementen sus ventas.

Señalaron que con las obras hubo menos ventas. “Queremos que con la reapertura se reactive”, dijo Alberto Muñoz.

Actualmente en la plaza hay 337 locales, de los cuales ayer sólo se observaron 10 abiertos.

La Plaza Guadalajara está conectada a la estación del tren que se ubica en este punto del primer cuadro desde hace ya cinco meses que se inauguró la línea.

Quiere despegar con Línea 3

Se cumplen cinco meses de que se inauguró la nueva vía y los comerciantes siguen batallando

El Ayuntamiento de Guadalajara busca que este lugar florezca con el derrotero

Aunque ya se cumplieron cinco meses de la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero, comerciantes de Plaza Guadalajara aún esperan que se reactiven sus ventas con la conexión a la estación ubicada en este punto del Centro.

El domingo se inauguró la rehabilitación en superficie de esta plaza que está frente a la Catedral con una inversión de 25 millones de pesos. En el proyecto se contempló el mantenimiento a los ingresos del sótano y locales.

El alcalde tapatío, Ismael del Toro, señaló que la renovación de este lugar comercial tiene el objetivo de verlo “florecer”. Reconoció filtraciones y problemas estructurales.

Luis, quien tiene un local ahí desde 2006, dijo que se tendrán resultados a largo plazo, una vez que se reactive la economía por la pandemia y que crezca el aforo de pasajeros en la Línea 3. “Ahorita con el problema que hay no se ve cómo, arriba está solo y abajo no hay nada”, comentó.

“Por la Línea 3 casi no llega gente porque hicieron dos salidas más y muy poca gente sale por aquí. Aún pasa muy poca gente por el tren”, explicó Alejandro.

Otros comerciantes señalaron que aunque se haya inaugurado la parte de arriba de la plaza, las dos de las tres puertas de la parte comercial siguen cerradas.

“La gente no baja. No sabemos cuándo las van a abrir, si aquí van a remodelar, pero así la gente no puede entrar. Mientras no se arregle la plaza no está en condiciones de recibir a la gente”, comentó Eduardo Sayula.

Bernardino, otro comerciante, destacó que sigue habiendo filtraciones de la fuente ubicada en la parte superior, por lo que se requiere un remozamiento.

”Yo soy de los pocos que están abiertos, casi no hay nadie”, compartió.

