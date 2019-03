Con su rechazo al outsourcing "negativo", la CROM conmemora 100 años

Como parte de la conmemoración de sus 100 años que la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) celebró este sábado en el Teatro Degollado, la organización manifestó su rechazo a la subcontratación (llamada también outsourcing) negativa, expuso Rodolfo González Guzmán, secretario General de la organización.

"Tenemos que pugnar porque estas figuras se vayan terminando y no pondremos a los jóvenes a una precarización del empleo futuro"

"El problema es cuando el outsourcing se distorsiona y se vuelve una figura inclusive perversa que precariza las condiciones de los trabajadores y hace violatorio el derecho a la seguridad social, a la vivienda, a una pensión posible para todos, por eso esta figura del outsourcing es anticonstitucional".

Explicó que el artículo 4 de la Constitución determina que las personas tienen derecho a la seguridad social, a la vivienda digna, a la alimentación nutritiva, al esparcimiento, a la cultura y a tener un trabajo útil.

Tras la reunión, el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz, consideró que aunque la figura existe legalmente a nivel mundial, está mal cuando se abusa de la subcontratación como justificante para los privar de sus derechos a los trabajadores.

Dijo que ellos cuentan con facultades para inspeccionar de manera extraordinaria a las empresas o por medio de denuncias de trabajadores. "Acudimos a la fuente de empleo, valoramos, pedimos los papeles y a partir de ahí existe el reconocimiento de un correcto manejo o la sanción".

Por otro lado, José Alejandro García Hernández, secretario de la CROM en Jalisco, manifestó su oposición a las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

"No a la regularización de los contratos colectivos y del derecho de huelga, no a que exista más de un contrato colectivo de trabajo en una fuente, no a que el gobierno intervenga en los sindicatos y no a que el gobierno intervenga en la elaboración de los estatutos sindicales". Tampoco que extranjeros participen en las directivas de los sindicatos.

La CROM fue creada el 12 de mayo de 1918, y como parte de los mismos los festejos por los cien años comenzaron una serie de celebraciones en las entidades federativas. Este sábado correspondió a la de Jalisco, acto al que asistieron el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro; el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Salvador Caro, entre otros.

JM