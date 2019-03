Con mando militar, inició refuerzo de patrullaje en AMG y la región Altos                      

Fueron desplegados los elementos federales que arribaron a Jalisco para sumarse a policías estatales y municipales, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la región de Los Altos, zonas consideradas como prioritarias por el Gobierno de la República.

El coordinador del gabinete de seguridad del Gobierno del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, detalló que en el AMG patrullan 608 militares que se suman a 260 elementos de las policías federales, estatales y municipales. En Los Altos, el grupo de coordinación se integra con 600 elementos del ejército y 260 policías federales, estatales y municipales. Adicionalmente a la Zona Norte se enviaron 200 efectivos de la Décimo Quinta Zona Militar.

Tamez Guajardo informó que como parte de la coordinación se definió que los “conjuntos operativos” tienen mando militar.

“Sin perjuicio de la competencia local y estatal la coordinación la tendrá un militar en cada una de las áreas. En la Zona Metropolitana de Guadalajara se ha designado al coronel León Almaguer y en la zona de Los Altos al coronel César Gutiérrez, quienes estarán a la cabeza de esos operativos”, precisó.

El funcionario estatal se reunió con el comandante de la decimoquinta zona militar Norberto Cortés Rodríguez y Jesús Valencia Guzmán titular de la Unidad de Políticas Estratégicas para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad Federal. En la mesa también estuvieron los presidentes municipales de Guadalajara, El Salto y Tonalá.

El funcionario Federal aseveró que hay coordinación plena con autoridades estatales y municipales, refirió que el aumento en los índices de homicidios fue determinante para clasificar al AMG y la región de Los Altos como zonas prioritarias.

Valencia Guzmán planteó que la razón del incremento de la violencia en Jalisco es multifactorial y rechazó referirse a los casos como enfrentamiento entre grupos delincuenciales.

“Es multifactorial, no se puede atribuir a una sola cosa. A mí no me gusta decir que es entre ellos, porque entre ellos pues son mexicanos, son ciudadanos y como autoridades locales, federales y municipales; tenemos que actuar en consecuencia. Es lamentablemente entre ciudadanos mexicanos, hay que evitarlo en todas formas”, detalló.

El coordinador estatal precisó que además del índice de homicidios se tomaron en cuenta otros indicadores como delitos patrimoniales, entre otros ilícitos que preocupan y lesionan la confianza de la sociedad.

Descartan retenes

El reforzamiento de la seguridad, con la coordinación de elementos federales, no incluye la instalación de retenes; aclaró Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad estatal, explicó que aumentará el patrullaje y trabajarán con información de inteligencia.

“Retenes no porque son inconstitucionales. No vamos a hacer retenes, vamos a hacer patrullaje, vamos efectivamente a detener gente que incurra en algún ilícito, pero sobre todo vamos a dirigir el patrullaje y la vigilancia a la luz de la información que nos den nuestra propia inteligencia y los municipios”, comentó.

Tamez Guajardo rechazó que la reunión con autoridades federales haya sido para “apretar tuercas” o como parte de un regaño; aseveró que hay respeto y coordinación. Además, descartó que vaya a renunciar al cargo, dijo que está firme y seguirá estando.

NM