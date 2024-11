Con iniciativa de Claudia Sheinbaum se destrabarán 12 proyectos de energía en Jalisco

Con la nueva propuesta de apertura del sector energético anunciada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum se podrán destrabar por lo menos 12 proyectos en Jalisco que ya se venían analizando, informó Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

El líder de los industriales detalló que esta iniciativa facilitará las cosas para estos proyectos que implican inversiones por más de mil millones de dólares para los próximos tres años.

“Hay muchos proyectos que ya se venían manejando, creo que no creo que vayan a cambiar, pero sí se va a facilitar y acelerar que se concreten y su conexión a la energía eléctrica” , sostuvo.

Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico que es parte del Plan Nacional de Energía, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) seguirá creciendo y fortaleciéndose, al mantener el 54 por ciento de la generación eléctrica y permitiendo el 46 por ciento para la inversión privada.

El dirigente de los industriales de Jalisco destacó tres puntos de la propuesta de Claudia Sheinbaum que si se lograran vendrán a cambiar la situación de la energía eléctrica para bien.

El primer punto fue recuperar la capacidad de planeación del sector eléctrico.

“Porque hoy el gran problema que se tiene, sobre todo en transmisión y distribución es que no se hizo una adecuada planeación para el crecimiento de la industria, de las ciudades y de las poblaciones y hoy estamos sufriendo”, dijo.

El siguiente punto fue la incorporación de energías renovables.

“Todos sabemos que si queremos seguir trayendo inversión extranjeras nos debemos enfocar en energías renovables porque hoy las grandes compañías necesitan esos compromisos y si no no se instalan aquí o no les compran a las empresas” , agregó.

El tercer punto que destacó fue el anunció de la inversión de 23 mil 400 millones de dólares en generación, transmisión y distribución.

“Eso es muy importante porque hoy las grandes necesidades que tenemos sobre todo en Jalisco es aumentar la capacidad en estos dos puntos transmisión y distribución”, finalizó.

