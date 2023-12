La Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco informó por Transparencia que del 2014 al 28 de noviembre pasado, ocho notarios quedaron inhabilitados de forma definitiva.

Entre los principales motivos de sanción están no pagar los derechos en los términos que indica la ley o no entregar “el protocolo y sello de autorización cuando sean requeridos por la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos”, según la información publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

Jaime Natera, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, explica que las revocaciones definitivas las pone el Ejecutivo, quien es el único que tiene la facultad de sancionar.

“Es un grupo de notarios que no estaban actuando conforme a derecho y lo más importante es que el Colegio de Notarios quiere darle un servicio de calidad y seguridad jurídica a la sociedad”.

Natera destaca que la institución está abierta a denuncias o dudas que tenga la ciudadanía; además, llevan buena relación con la Consejería Jurídica, que es la que realiza las investigaciones. “En el Colegio de Notarios no solamente estamos de acuerdo con que se sancione al notariado, también queremos que se sancione a la sociedad civil y a los funcionarios cuando actúen mal. Ya tenemos a ex trabajadores del Registro Público de la Propiedad imputados porque hicieron mal su trabajo”.

Por su parte, Jesús Ibarra, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), agrega que los ciudadanos deberían tener directamente acceso a una denuncia, con todas las facilidades, vía la Contraloría o la misma Consejería Jurídica. “Y como todo está documentado, no sería difícil identificar si el notario cometió algún acto de corrupción. El Colegio de Notarios debería estar abierto a cualquier denuncia ciudadana para darle puntual seguimiento”.

Caen notarios que mantenían funciones mediante amparos

La Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco informó por Transparencia que, hasta el pasado 30 de junio, cuatro notarios se mantenían en funciones gracias a amparos: Manuel Ramírez Martínez, Notario Público número 08 de Tonalá; Javier Herrera Anaya, Notario Público número 29 de Guadalajara; Juan Hernández Rivas, Notario Público número 02 de Tapalpa y Eleno Vega Guerrero, Notario Público número 01 de Tala, Jalisco.

Cabe señalar que dos de ellos fueron sancionados después de esa fecha: Juan Hernández Rivas, inhabilitado de forma definitiva, y Eleno Vega Guerrero, a quien le fue negado el amparo y fue sancionado por tres años en el ejercicio de sus funciones.

En entrevista, Jaime Eduardo Natera López, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, explica que algunas prácticas detectadas que llevaron a las decisiones antes mencionadas tienen que ver con que “en uno encontraron que había documentos fuera de la notaría, no son documentos de nosotros, sino del Estado, y tienen que estar resguardados en la notaría. En otros casos el notario no ha revisado a la persona que está firmando”.

Los nuevos casos

Para el 4 de julio se informó que se logró acreditar que Jaime Reynoso, quien se desempeñaba como Notario Público 43 de Zapopan, reincidió en las hipótesis de infracción previstas por el artículo 152, fracciones VII, VIII y X, de la Ley del Notariado.

Cabe destacar que la fracción VIII indica que se sancionará a quien una vez recibidos los recursos económicos, no pague el importe de los impuestos, “derechos o pago a terceros que generen los actos jurídicos en los términos y plazos previstos en las leyes fiscales, sin causa justificada en los términos convenidos”.

Otro caso fue dado a conocer el pasado 28 de septiembre, cuando se publicó en el Periódico Oficial que Coronado Figueroa había reincidido en la hipótesis de infracción prevista por el artículo 152, fracción X, de la Ley del Notariado, por lo que la sanción de revocación de nombramiento e inhabilitación se imponía “atendiendo al principio constitucional de seguridad jurídica y la preservación del orden público e interés social”.

La fracción referida habla de infringir lo dispuesto por los artículos 28, 30, 35, 39 en cualquiera de sus fracciones.

La tercera inhabilitación definitiva fue para Juan Hernández Rivas, Notario Público 02 de Tapalpa. Publicada el pasado 14 de noviembre, indica que incumplió la infracción prevista por el artículo 154, fracción IV, de la Ley del Notariado, que establece que se revocará el nombramiento del notario y se le inhabilitará definitivamente para desempeñar dicho cargo, cuando no entregue “el protocolo y sello de autorizar cuando sean requeridos por la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos de conformidad con lo establecido en esta ley”.

Sanciones definitivas en esta gestión

1. Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público número 64 de Guadalajara (marzo de 2019).

2. Luis Antonio Guerrero, Notario Público número 72 de Guadalajara (julio de 2020).

3. José Luis Organista Macías, Notario Público 02 de Tlajomulco, (14 de junio de 2021).

4. Celso Rodríguez González, Notario Público 72 de Guadalajara, (14 de junio de 2021, en juicio de amparo).

5. Jorge Gerardo Ortiz Gutiérrez (23 de mayo de 2023). Revocación de nombramiento e inhabilitación.

6. José Antonio Jaime Reynoso, Notario Público 43 de Zapopan (4 de julio de 2023). Revocación de nombramiento e inhabilitación.

7. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Público 50 de Guadalajara (28 de agosto de 2023). Revocación de nombramiento e inhabilitación.

8. Juan Hernández Rivas, Notario Público 02 de Tapalpa (14 de noviembre de 2023). Revocación de nombramiento e inhabilitación.

Fuente: Periódico Oficial y Transparecia.

La importancia del Artículo 29

Jaime Eduardo Natera López explica que el Artículo 29 de la Ley del Notariado es importante e indica que podrá haber máximo un notario por cada 30 mil habitantes en los siguientes municipios de la Zona Metropolitana: Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. También que se puede tener máximo un notario por cada 20 mil habitantes en los municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además, el Ejecutivo del Estado podrá determinar la distribución y número de notarios, atendiendo a los factores, como población beneficiada y tendencias de su crecimiento, estimaciones sobre las necesidades notariales de la población, condiciones socioeconómicas de la población, en su caso, el número de actos inscritos en el Registro Público de la Propiedad del año inmediato anterior, y la opinión del Consejo de Notarios.

Más sanciones temporales recientes

El pasado 27 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la suspensión por dos días al Notario Número 140 de Guadalajara, José Manuel Gutiérrez. De acuerdo con lo indicado en el procedimiento administrativo de responsabilidad notarial, se acreditó que el denunciado infringió lo dispuesto por los artículos 39 fracción XIV y 98 de la Ley del Notariado.

Otro caso es el del Notario Público 1 de Tototlán, J. Jesús Chávez Salazar, quien fue suspendido de la función notarial por 18 meses, de acuerdo con la resolución publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el pasado 28 de noviembre. En la procedencia de la queja, se comprobó que Chávez Salazar infringió lo dispuesto por el artículo 45 párrafo cuarto de la Ley del Notariado.

CT