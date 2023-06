Debido a la tercera ola u onda de calor con temperaturas que incluso rebasan los 40 grados celsius en Jalisco, en misceláneas y tiendas de conveniencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara comienzan a escasear productos como bebidas refrescantes, agua embotelladas, refrescos y principalmente las bolsas de hielo.

Juan José, de Abarrotes Los Primos, local ubicado en la calle Leonor Pintado y Adrián Puga en la colonia Insurgentes de la Presa, al oriente de Guadalajara, destacó que la demanda de bolsas de hielo ha aumentado cerca del 300% y que eso ha comenzado a tener un efecto de escasez.

“Se está acabando de 50 a 60 bolsas por día y el proveedor de la marca que manejo yo dice que hay mucha escasez, que la maquinaría que tienen para hacer hielo no les está dando abasto, hasta el triple de demanda, en hielo no nos han aumentado el precio, un peso por bolsa somos buenos clientes, antes eran tres visitas a la semana que en total pedíamos 120 bolsas y ahora es diaria de 50 o 60 bolsas y a veces no alcanzan todos. En bebidas también hay escasez en varios refrescos, y en también isotónicos, cerveza también piden más y aumentan los costos por parte de las cerveceras, la demanda está muy grande”.

En un depósito de hielos de la colonia San Andrés en Guadalajara, perteneciente a una empresa que provee en cantidad a la Zona Metropolitana de Guadalajara, señalan que sus pedidos han aumentado 50% pero a pesar de la demanda, es complicado cumplir con todas las exigencias de los clientes por la capacidad de la maquinaría de la fábrica.

Salvador encargado del depósito platicó lo que actualmente están viviendo:

“Las máquinas ya están al tope y la demanda es mucha, y eso está pasando en todas las fábricas, no la hay cantidad que necesitamos, estamos trabajando igual, pero la exigencia es mayor un 50% más de lo normal que era en otras temporadas, pero pues no podemos cumplir con ese porcentaje más y con la pena les decimos a los clientes que no podemos aumentar la capacidad”, dijo.

Y en un recorrido en diferentes tiendas de conveniencia en avenidas como en Enrique Díaz de León y Juárez quedaban bolsas contadas de hielo y también pocas botellas con agua embotellada; en Garibaldi y Américas se informó que durante dos días no tuvieron garrafones de 20 litros de agua purificada de las diferentes empresas, igual en otra tienda avenida México y la calle Luis Pérez Verdía tuvieron seis días sin hielo y hasta este jueves les surtieron.

También en Luis Pérez Verdía y avenida Manuel Acuña había cinco bolsas de hielo. Javier el tendero aseguró que sirguen surtiendo igual pero la demanda es mayor

“Me han traído lo mismo, pero se los llevan los clientes muy rápido, así como llega se va, en aguas, y bebidas isotónicas se llevan más, señal que si está fuerte la hora del sol, la hora cliente comienza desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas, se llevan el doble”.

Isaac, cliente de la misma de tienda de conveniencia, aseguró que está consumiendo el doble de agua en esta onda de calor: “Si estoy consumiendo el doble de agua y también mis compañeros de trabajo de la oficina que aquí venimos a comprar”.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Jalisco, informó que hasta el momento no han recibido alguna denuncia de empresa de hielos que haya aumentado sus precios, tampoco de refresqueras, purificadoras o paleterías donde venden helados y aguas frescas.