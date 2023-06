Las y los especialistas en meteorología ya habían confirmado que la temporada de lluvias en Jalisco se había retrasado, sin embargo, según las condiciones climáticas, todo parece indicar que ahora sí, el temporal iniciará la semana próxima.

Según especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) el pronóstico sostiene que las primeras precipitaciones empezarán a partir de este próximo lunes 26, según los modelos meteorológicos que analizaron investigadoras del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, aunque también se prevé que las precipitaciones no sean tan regulares como en otros meses.

Además, debido al retraso en el temporal de lluvias de este año, junio se ha convertido en uno de los meses más secos en Jalisco al registrar más días y más horas consecutivas con temperaturas por encima del promedio del mes, indicaron las académicas Maydes Bárcenas y Alma Delia Ortiz.

"Han sido muchas horas y muchos días consecutivos; obviamente, ha implicado la reducción considerable de la precipitación que hemos tenido. A finales de mayo los modelos mostraban anomalías de hasta menos 40 milímetros, y al día de hoy son menos 100 milímetros, cuando en junio un promedio mensual sería de 150 milímetros aproximadamente para el Área Metropolitana", dijo la doctora Maydes Bárcenas Castro, investigadora del IAM.

Explicó que es necesario que las estaciones meteorológicas registren altas precipitaciones por tres días consecutivos para determinar que el temporal de lluvias empezó; sin embargo, consideró que este año las precipitaciones se normalizarán hasta julio.

"Nos está mostrando el mes de julio con anomalías positivas en gran parte del territorio y para la Costa anomalías negativas, llovería todavía un poco menos en esa zona. En el mes de agosto (se prevén) anomalías normales, y en gran parte del territorio anomalías positivas; en septiembre, otra vez, un comportamiento por debajo de lo normal en la Costa, igualmente octubre y noviembre sería normal", añadió.

Bárcenas Castro recordó que ha sido debido al fenómeno de "El Niño" que las lluvias se han retrasado, lo que provocó que junio registrara récords en cuanto a la falta de precipitaciones.

"Mientras ese centro de altas presiones esté presente y no se recorra, que generalmente tiende a recorrerse al Norte y permitir la entrada de humedad del Pacífico y el Sur, no se propiciarán las lluvias de manera generalizada; hasta que esto no ocurra las temperaturas estarán elevadas", manifestó.

Invitan a seguir el pronóstico climatológico en tiempo real

Aunque el temporal de lluvias aún no se manifiesta con intensidad, la meteoróloga del IAM, maestra Alma Delia Ortiz Bañuelos, exhortó a la población a consultar el pronóstico diario que se emite desde esa institución y a emplear la información que el radar Doppler emite en tiempo real para conocer el comportamiento de las nubes de lluvia.

Ortiz Bañuelos recordó que este radar es un dispositivo del IAM que emite una onda electromagnética para detectar nubes de lluvia en un área de hasta 150 kilómetros a la redonda. Este artefacto recupera las ondas que "rebotan" en las nubes de lluvia y así se determina si éstas pueden manifestarse en lluvias moderadas, intensas o en granizo.

"Con base en eso nosotros sabemos si hay mucha actividad, o si se va a disipar. Por ejemplo, si vemos una tormenta, la imagen del satélite nos da una información, pero el radar te dice qué altura está la nube, qué tan dispersa está o si tiene granizo y va a caer", externó.

Este radar se localiza en las instalaciones del IAM, en las cercanías de Los Arcos de Vallarta, en Guadalajara, y tiene la potencia para conocer incluso las condiciones de localidades alejadas como Ciudad Guzmán u Hostotipaquillo.

Recordó que a través de sus redes sociales el IAM emite el pronóstico diario, además de que la población puede contactar directamente al instituto cualquier día para conocer las condiciones climatológicas, por lo que la población puede consultarlas de manera diaria para así coordinar sus actividades y tomar las previsiones correspondientes.

