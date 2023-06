Ante las altas temperaturas de este mes que han afectado a todo el país, en su mensaje dominical, el Cardenal Francisco Robles Ortega hizo un llamado a los feligreses y a la comunidad en general para cuidar el medio ambiente y los invitó a meditar sobre la acciones desmedidas que realizamos los seres humanos en contra de la naturaleza.

“Se siguen acrecentando inquietudes sobre el tema del temporal, no solamente por lo que nos afecta físicamente el calor, sino por lo que significan. Nuestros vasos de agua como es el Lago de Chapala, como son las presas, como es que no llegan las lluvias, está creando un clima de preocupación, porque ya sabemos que el agua es vital; no sólo para nosotros, para las plantas, para los animales, para la agricultura".

Precisó el líder religioso que si bien las olas de calor son un fenómeno que se da por la temporada, también se debe al tema del calentamiento global, el cual se ha generalizado y se ha provocado por el descuido en los hábitos de las personas:

“Hay una preocupación grande y detrás de este tema del clima, que es generalizado ciertamente, pues ya sabemos que está el tema del calentamiento global, o sea del descuido que hemos ido acumulando de nuestro tratamiento a la tierra a la casa común y creo yo que en Jalisco tenemos mucho que revisar”.

“La tala sumamente agresiva en nuestros bosques, una tala despiadada de nuestros bosques y pues todo esto pega, todo esto repercute en el cambio climático. Es creo yo, junto con otros temas, algo que ya hemos venido arrastrando”.

Frente al contexto de calor y cambio climático, solicitó a todas personas que mejoren no solo sus estilos de vida, sino en un sentido acorde con el medio ambiente y, en la medida de lo posible, intervenir para reducir el impacto del calentamiento global, pues recalcó que la gente de Jalisco es muy trabajadora y que si se une en estos tiempos de crisis ambiental y de altas temperaturas se podrá lograr un cambio.

“Hay que ver también las cosas buenas, tenemos gente muy trabajadora, los Jaliscienses nos caracterizamos por ser muy trabajadores, y creo que eso es muy bueno. Hay muchas oportunidades en medio de la crisis, hay oportunidades de trabajo y hay una lucha, una lucha por salir adelante y que juntos podemos lograr”, concluyó.