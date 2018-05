Claudia Delgadillo se compromete a resolver inundaciones

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Guadalajara, Claudia Delgadillo, se comprometió a trabajar de la mano con expertos del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) en obras que resuelvan las inundaciones.



Durante una reunión con el CICEJ, destacó que es urgente trabajar en obras que no se ven, que no sean de "relumbrón" y que ayuden a que no se vea comprometido el patrimonio de los tapatíos.

Agradezco a los integrantes del @cicej por compartir ideas, proyectos y propuestas encaminados a mejorar la calidad de vida de los tapatíos. Nuestra ciudad requiere ingenieros comprometidos y con ustedes veo voluntad para trabajar en lo que no se ve #GuadalajaraEsSuGente pic.twitter.com/ihn7xmcWkb — Claudia Delgadillo (@ClauDelgadillo1) 29 de mayo de 2018



Debido a que en el municipio de Guadalajara se contabilizan 114 puntos críticos de inundaciones, los ingenieros civiles proponen hacer un inventario real de las redes de colectores con la finalidad de mitigar este problema que representa un riesgo para la población que vive en puntos vulnerables.



"En el oriente y en el sur de Guadalajara padecen inundaciones año tras año y pierden su patrimonio con inundaciones de dos o tres metros. Quiero que el Colegio de Ingenieros me digan cuál es la propuesta que tienen, yo vengo a dialogar y a hacer compromisos formales y de frente para ver cómo trabajamos en lo que no se ve y los habitantes dejen de padecer las inundaciones", indicó Delgadillo.



Los expertos le insistieron que este Colegio ya ha elaborado estudios minuciosos para conocer el estado real que guarda el sistema de redes de agua, así como los puntos donde hay mayor acumulación natural y lamentaron que administraciones pasadas no le dieran el peso específico y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).



Finalmente los ingenieros coincidieron que debido a que hay población en muchos de los canales del municipio son causa de riesgo e inundaciones por lo que le pidieron revisar la situación en estos lugares.

