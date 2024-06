La candidata a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, Claudia Delgadillo, reclamó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) y al gobernador de Jalisco por declarar como ganador en el conteo rápido al candidato de MC, Pablo Lemus.

“Desconocemos por qué el mandatario estatal, por encima de la voluntad de todos los jaliscienses, intenta hacerlo gobernador a como dé lugar. El gobernador no tiene ninguna autoridad para hacer reconocimiento a alguien que no ganó y que no va a ganar la gubernatura y con su pronunciamiento comete un ataque a la democracia y a la voluntad popular”, dijo Delgadillo.

La abanderada de Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos, adelantó que buscará impugnar la elección en caso de detectar irregularidades en el conteo de votos.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Guadalajara, José María “Chema” Martínez, denunció presuntas inconsistencias en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y exigió al IEPC “sacar las manos del proceso y dejar todo en las manos del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Martínez denunció que han detectado diversos errores en la captura de actas de la plataforma tecnológica.

CT