Ciudades sostenibles: el gran reto de nuestra época

En la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, organizada cada año por la Universidad de Guadalajara y ONU-HÁBITAT para tratar la Nueva Agenda Urbana, figuran como preocupaciones centrales los problemas ambientales globales y la inequidad social a escala nacional e internacional, que generan grandes migraciones forzadas por el colapso social y ecológico en las zonas de origen de los migrantes.

Estos procesos de deterioro van acompañados del aumento de la población de humanos sobre la Tierra, y al hecho de que, por primera vez en los 300 mil años de existencia de nuestra especie, la mayoría de los humanos vivimos en ciudades. No hemos evolucionado en ciudades pero es en las ciudades donde radica el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder científico y el poder religioso. La ciudad es donde más rápido ocurre la evolución cultural. Los poderosos urbanitas definirán el futuro del planeta, y a pesar de ello, no se percatan de su dependencia de la naturaleza para subsistir.

Lograr ciudades sostenibles es el gran reto civilizatorio de nuestra época. Para lograr el desarrollo urbano sustentable debemos crear instituciones innovadoras que impulsen de forma integral los derechos humanos en la interfaz entre lo ecológico y lo social. Los museos son instituciones milenarias que siguen vigentes en el presente, y son valiosos para construir consensos ciudadanos y generar políticas públicas que aterricen en leyes para lograr la sustentabilidad urbana. Los museos son las instituciones que por excelencia se han ganado la mayor confianza de la ciudadanía; en algunos países, por encima de otras instituciones como la prensa o inclusive las escuelas.

El Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, fundado por Raúl Padilla López, y cuya misión es “comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta”, es en esencia un museo-escuela que analiza e incita a la acción para enfrentar los retos del Antropoceno urbano. Contará con un programa museístico no tradicional que integra formas para promover la ciencia y los derechos humanos en un nuevo espacio que promueva la participación y fortalezca la democracia. El derecho humano a la educación, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna y a la información, confluyen todos en un análisis museístico para generar diálogos y espacios de gobernanza para un desarrollo urbano sostenible. Este Museo analiza el funcionamiento de las ciudades desde una perspectiva integral con un enfoque de sistema en contextos territoriales.

Las ciudades no son hábitat. Esta afirmación se sostiene en sentido estricto de la definición científica del término “hábitat” que utilizamos los ecólogos. Pero el paisaje urbano sí es un componente del hábitat de los humanos. Esta distinción es obvia cuando confirmamos que las poblaciones urbanas colapsan si no reciben los insumos de fuera: agua, energía, alimentos y diversos bienes y servicios que se generan en sistemas naturales extraurbanos. Por eso, en la historia humana, se sitiaban militarmente las ciudades para que su población se rindiera, porque no podrían sobrevivir aisladamente. Nos estamos auto-sitiando en las ciudades al destruir los ecosistemas naturales que las rodean. No pueden existir ciudades sostenibles sin sus ecosistemas sustentadores. Por lo tanto, la Nueva Agenda Urbana, y las legislaciones nacionales para que sean exitosamente implementadas, deben comprender y contemplar el funcionamiento ecosistémico urbano en su totalidad.

Sobre el autor

Eduardo Santana Castellón es ecólogo, maestro emérito y director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.