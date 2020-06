Citan a alcalde de Ixtlahuacán a declarar por homicidio de Giovanni

El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, fue citado por la Fiscalía del Estado para que acuda a declarar este viernes ante dicha dependencia.

Así lo informó este jueves el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien explicó que el munícipe deberá presentarse el día de mañana para comparecer por los hechos sucedidos la noche des pasado 4 de mayo.

“Eso en la carpeta que nos ocupa, en la carpeta donde se investiga el fallecimiento de Giovanni, pero también está citado para declarar en diversas carpetas, no relacionadas con estos hechos, sí relacionada con hechos imputables al ayuntamiento”, expresó el fiscal.

Si bien no informó a qué delitos le relaciona respecto de la comparecencia del lunes, dijo que este viernes deberá declarar por los delitos de homicidio y abuso de autoridad, mismos por los cuales se acusa a los policías que presuntamente ocasionaron la muerte del joven.

Por su parte, el coordinador Estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez, reiteró que según los informes policiales y del ayuntamiento, Giovanni no fue detenido por no utilizar cubrebocas, sino “por una falta administrativa” relacionada con la agresión de los policías “bajo los efectos de alguna sustancia”.

Cuando se le preguntó cuál había sido entonces la falta administrativa cometida por el joven o cuál fue el motivo por el cuál presuntamente se mostró agresivo con los oficiales, Tamez Guajardo no respondió, y únicamente hizo referencia al tema de que las leyes federales de salubridad general establecen que la autoridad estatal y municipal pueden considerar como falta administrativa la falta de cumplimiento de medidas sanitarias, sin embargo, no hizo relación entre los dos temas.

“La falta de uso de cubrebocas en ningún momento justifica ninguna agresión, al contrario. Las policías estatal y municipales tienen únicamente la instrucción de exhortar a la gente a usar el cubrebocas. Los arrestos que hemos tenido en esta pandemia han sido por una respuesta agresiva a los policías, mas no por la falta de uso de cubrebocas”, dijo.

Añadió que no hubo lesiones por arma de fuego aunque “equivocadamente se ha señalado esto”, pues la autopsia realizada al joven no determinó que el cuerpo presentara algún impacto de bala, sino que únicamente reportó que Giovanni murió a consecuencia de haber sido golpeado.

#EnVivo | Mensaje en materia de seguridad, encabezado por el Fiscal Estatal y el titular de la Coordinación de Seguridad. https://t.co/JRXX0eAXTA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 4, 2020

Las autoridades coincidieron en que en ningún momento se pidió al alcalde de mantuviera a los oficiales dentro de la corporación, como lo señaló ayer, y que si los policías continúan dentro de la Comisaría de Ixtlahuacán de los Membrillos es por una decisión propia.

Por otra parte, el gobernador del Estado reiteró a través de sus redes sociales que en el caso no hubo participación de policías estatales, y que todo ocurrió bajo la actuación de la autoridad municipal.

Además, dijo, si bien las autoridades estatales realizan las indagatorias correspondientes para aclarar lo ocurrido, no se investiga por qué se le detuvo, sino “por qué lo mataron y quién lo mató”, pues dijo, no debe existir justificaciones del brutal hecho. “Quiero dejar claro que vamos con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable para que este no sea un caso más de impunidad”, añadió.

“A las corporaciones municipales y también a la estatal, un mensaje muy claro: en Jalisco no vamos a permitir abusos de autoridad y mucho menos que se violenten los derechos humanos. Las policías están para cuidar a la gente, para garantizar el orden público y la vigencia del Estado de derecho. Las consecuencias para quienes no lo entiendan serán graves”, finalizó.

NR