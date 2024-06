Ciclones impactan menos a Jalisco que a otros Estados

Pese a que hay ciclones que han causado múltiples afectaciones en la costa y municipios de Jalisco, su impacto es menor respecto a otras Entidades.

Mauricio López, integrante del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, apuntó que la costa del Estado es relativamente menor a otras Entidades del Pacífico mexicano, por ejemplo, Baja California y Baja California Sur; eso coincide con que haya menos impactos de ciclones en Jalisco a lo largo de la historia.

“En México tenemos dos cuencas, tanto el Atlántico como el Pacífico que son muy activas y se presentan alrededor de 30 ciclones tropicales en estas dos cuencas. Jalisco en particular, al no tener una costa tan extensa como otros Estados, el número de impactos directos es menor. No hay que irnos con la finta de que si toca el ciclón Jalisco hay peligro y si no toca, no hay peligro, porque un ciclón no es el ojo solamente”, dijo en entrevista para EL INFORMADOR.

Sin embargo, tal como sugirió el experto del IAM, pese a que la cantidad de ciclones que han impactado en el estado ha sido menor en comparación a otras entidades, las pérdidas y afectaciones han sido graves tras el paso de al menos una veintena de tormentas.

Por ejemplo, en 2023, el huracán “Lidia” alcanzó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, tocando tierra en esa categoría, aunque posteriormente se fue degradando conforme avanzó por el territorio jalisciense. El saldo fue de una víctima en el estado, una persona que falleció en el municipio de Pihuamo, y dejó afectaciones en más de mil viviendas, calles y planteles escolares de municipios como Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Tomatlán o Puerto Vallarta.

En septiembre, el huracán “Jova” alcanzó la categoría 5, pero no tuvo afectaciones en el estado y solamente dejó lluvias tras acercarse a las costas jaliscienses.

En 2021, el huracán “Nora” dejó saldo de dos personas desaparecidas en las costas de Jalisco, múltiples viviendas afectadas, el desbordamiento de los ríos Tomatlán en Boca de Tomatlán, El Cuale y El Pitillal en Puerto Vallarta, así como el desplome de un edificio en este último municipio.

Otro huracán que provocó movilización fue “Patricia”, que en el año 2015 era considerado el más potente en la historia de México, ya que sus vientos superaron los 400 kilómetros por hora, aunque finalmente se degradó a tormenta tropical en cuanto tocó tierra. Sin embargo, sí causó afectaciones en más de 3 mil hectáreas en Jalisco, miles de viviendas a lo largo de la costa del estado, así como el desalojo de miles de turistas en Puerto Vallarta a quienes incluso, trasladaron a Guadalajara ante el riesgo.

En 2011, “Jova” (no confundir con el de 2023) entró directamente por Jalisco y alcanzó la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, dejando un saldo de siete muertos, más de cuatro mil 500 damnificados y mil 168 personas que tuvieron que ser trasladadas a albergues.

CENAPRED

¿Cuándo terminará la época de huracanes?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la temporada de huracanes en México inició el pasado 15 de mayo en el Pacífico y 1 de junio en el Atlántico, por lo que ambas concluirán el 30 de noviembre.

Aunque estas fechas se contemplan como oficiales, los ciclones pueden presentarse con una ligera variación, antes o después; por lo que se debe estar preparado ante el riesgo de lluvias, vientos fuertes, deslaves e inundaciones.

El país recibe de cuatro a ciclones en promedio cada año. Actualmente no es posible saber el momento y el lugar de impacto, se debe esperar hasta observar la evolución del fenómeno.

Huracán “Patricia”. En 2015, se consideraba el más potente de la historia de México, pero se degradó a tormenta tropical al tocar tierra. En la imagen, algunas de las olas que provocó en Puerto Vallarta. NOTIMEX/Archivo

¿Qué hacer ante un ciclón?

Por tu seguridad, se recomienda seguir estas acciones:

Informarse sobre los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Conocer los planes actualizados para evacuaciones.

Ubicar los refugios temporales y elegir la mejor opción.

Preparar una mochila con documentos importantes (en una bolsa de plástico hermética), víveres enlatados, agua, botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas.

Elaborar un directorio telefónico que contenga números de servicios de emergencia, familiares, escuelas y Protección Civil.

Si se cuenta con una póliza de seguro contratada, es importante revisar la cobertura y la vigencia.

Reparar/asegurar techos, ventanas y paredes, para evitar daños mayores en el hogar.

Guardar fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua.

Resguardar cultivos para evitar daños físicos.

Mantener limpia la azotea, los desagües, las coladeras y alcantarillas del hogar.

Retirar los objetos que puedan ser un obstáculo en las rutas de salida.

No encender velas ni veladoras.

Llevar al ganado/mascotas a un lugar seguro.

Guardar equipo/herramientas de trabajo en el lugar más seguro del hogar.

Evacuar siempre que Protección Civil o el Gobierno local lo indiquen.

Huracanes con más afectaciones en Jalisco Año Huracán Afectación 2002 “Kenna” 2 muertos; destrozos en malecón de Puerto Vallarta y daños por millones de pesos. 2011 “Jova” En categoría 2, “Jova” dejó saldo de 7 muertos, más de 4 mil 500 damnificados y mil 168 personas en albergues. 2015 “Patricia” Vientos superiores a los 400 kilómetros por hora; más de 3 mil hectáreas y miles de viviendas con daños; desalojo de miles de turistas en Puerto Vallarta. 2021 “Nora” 2 personas desaparecidas en las costas de Jalisco, múltiples viviendas afectadas; desbordamiento de los ríos Tomatlán en Boca de Tomatlán, El Cuale y El Pitillal en Puerto Vallarta; desplome de un edificio en Vallarta. 2023 “Lidia” 1 persona fallecida y más de mil viviendas con daños; alcanzó categoría 4.

.