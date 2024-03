Será en julio cuando comiencen a operar en su totalidad las calandrias eléctricas, con lo que se dirá adiós a las que son tiradas por caballos desde hace alrededor de un siglo.

En ese mes, el Ayuntamiento de Guadalajara contempla que esté lista la entrega de los vehículos a propietarios, de modo que sean uniformes los recorridos.

El Gobierno tapatío señaló a través de un comunicado de prensa que actualmente circulan 55 calandrias: 16 son eléctricas y las 39 restantes operan con tracción animal.

Maclovio Gaviño, dueño de calandrias, tradición en la cual también participaron su padre y su abuelo, explicó que algunos miembros del gremio fueron informados del tema tras varias reuniones que se hicieron con autoridades municipales y estatales, en las que les detallaron que los nuevos vehículos serán entregados en comodato.

“Estamos enterados de que se hará el cambio. Va a ser un comodato con el cual vamos a cambiar la calandria de caballo por una eléctrica”, dijo mientras se encontraba a la espera de recibir clientes en el Centro Histórico de Guadalajara. Si bien acentuó que no está conforme con el cambio, afirmó que se adaptará a los acuerdos.

“Tenemos que chambear. La calandria cada vez que se remodela es tapicería y pintura, aunque siga siendo la misma, esto para que se vea bien, con unos 10, 12 mil pesos para poder dejar cada una bien y poder trabajar. Cada seis meses la renuevo”.

En octubre de 2023, el Gobierno de Guadalajara avaló la reforma para que todas las calandrias que operen en el municipio sean eléctricas, proceso que comenzó desde la administración de 2017, cuando el ahora gobernador de Jalisco fungía como el primer edil de Guadalajara.

Entre el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco se firmó un convenio para que cada uno aporte hasta siete millones de pesos para la compra de calandrias y sean dadas en comodato a los calandrieros por 99 años; los fondos estatales serán aportados desde el llamado “Fondo Verde”, que se nutre con recursos provenientes de la verificación y de impuestos que se cobran a Empresas de Redes de Transporte que ofrecen traslados a los habitantes a través de plataformas.

El Ayuntamiento tapatío recordó que habrá vigilancia sobre lo que se haga con los caballos, principalmente por aquellos propietarios que deseen conservar a los equinos. Según el Gobierno de Guadalajara, no hay ningún caballo fallecido, al referir que se ha garantizado la salud de todos los animales independientemente de su destino.

Otro propietario, Gerardo Jiménez, ya cambió sus calandrias de caballos a eléctricas hace cuatro años. En entrevista con este medio, señaló que en aquel momento decidió donar los caballos a una asociación, por lo que fueron trasladados al municipio de Mascota para su conservación.

“Nosotros podríamos quedarnos con nuestros caballos o donarlos. Yo los doné a través de una asociación protectora de animales, que les buscó un lugar a mis caballos y se fueron a Mascota. Se fueron con su contrato de donación hace cuatro años”, subrayó el calandriero.

En contraparte, Maclovio decidió que va a conservar a sus cuatro caballos: “Yo me voy a quedar con ellos, no sé los otros compañeros, ya sea si los van a donar o no. He invertido 25 mil pesos por cada caballo”.

Hasta el momento, la mayoría de los conductores de calandrias han sido notificados por el municipio de la próxima modificación.

En julio de 2018, las calandrias fueron inscritas como Patrimonio Cultural Inmaterial. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Jalisco, esto significó el registro de un hecho o manifestación cultural que existe o existió en la Entidad y no determina ni garantiza su permanencia.

El recorrido en una calandria consiste en circular por las avenidas más importantes del Centro Histórico de la ciudad y las aledañas al primer cuadro. Al mismo tiempo, se procura que el visitante aprecie a primera vista los edificios, monumentos y plazas más importantes de esta zona de Guadalajara.

Para el cronista Juan José Doñán, de acuerdo con registros fotográficos, las calandrias tiene alrededor de un siglo operando en la capital de Jalisco.

Refirió que incluso el escritor Salvador Novo contó en uno de sus libros de viajes que en su visita a la ciudad observó que las calandrias iban del Centro de Guadalajara hacia “Las Colonias”, es decir, hacia el poniente, donde se encuentra actualmente la Colonia Americana.

Doñán compartió que los vehículos nunca fueron usados como “taxis o calesas” y su utilización fue particularmente para mostrar y presumir los diferentes rincones tapatíos a los visitantes.

El cambio de las calandrias también se dio por las exigencias de diversos colectivos que señalaron que los equinos sufrían maltrato en sus recorridos por la Perla Tapatía.

Por ejemplo, el 10 de marzo de 2023 se volcó una entre las calles Progreso y López Cotilla, muy cerca del Consulado de los Estados Unidos. La pasajera y el caballo resultaron con lesiones.

El 3 de diciembre de 2021 un ciclopolicía de Guadalajara que vigilaba una manifestación en el Centro Histórico, al cruce de Hidalgo y Pedro Loza, sufrió heridas tras interponerse en el camino de una calandria cuyo caballo se alteró con la multitud y se desbocó. El oficial se reportó estable después de que fue arrollado.

Y el 26 de diciembre de 2019 un caballo se lastimó luego de que su pata se atorara dentro de una alcantarilla ubicada en Liceo, entre Independencia e Hidalgo.

CT