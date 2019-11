Celebra CUCiénega 25 años con casi 20 mil egresados

Con motivo de los 25 años de existencia del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), ayer se llevó a cabo el Festival Regional, donde se destacaron los avances en infraestructura y matrícula, que llegó a casi 20 mil egresados durante este periodo.

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, señaló que el CUCiénega, cuya sede principal es Ocotlán, es uno de los centros que será tomado como modelo a seguir en el resto del Estado.

“Este es uno de los centros regionales que más egresados aporta, con 19 mil 468 profesionistas que se han formado aquí, jóvenes que no tuvieron que trasladarse a Guadalajara para recibir estudios de educación superior”, afirmó Villanueva Lomelí.

El máximo representante de la casa de estudios estimó que el ahorro para las familias de la región Ciénega por no enviar a sus hijos a estudiar a la capital jalisciense es de alrededor de mil 629 millones de pesos, durante el cuarto de siglo que lleva este lugar.

“Hace 25 años, aquí había mil 820 alumnos, hoy tenemos seis mil 687. Además, cuando se fundó había ocho mil metros de construcción, y hoy tiene 108 mil 675 metros, lo que refleja el crecimiento de la infraestructura”.

El aumento de aulas pasó de 48 a 133, y de 14 mil títulos bibliográficos a 124 mil 276. El CUCiénega cuenta con 25 programas de licenciatura y cuatro de maestría, detalló la Universidad en un comunicado.

El ex rector de este campus y actual director de la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UdeG, Gabriel Torres Espinoza, destacó que el CUCiénega es uno de los centros que más profesionistas aporta en la Red Universitaria.

Durante el festival también se entregaron reconocimientos para deportistas destacados, así como para académicos de la región.

El rector del CUCiénega, Edgar Eloy Torres Orozco, aseguró que este día será tomado como un punto de partida para una nueva transformación del campus, de cara a los próximos 25 años.

Gabriel Castellanos es reconocido. ESPECIAL

Reconocen a pioneros

Don Gabriel Castellanos García fue uno de los pioneros que hicieron posible la edificación del CUCiénega, ya que junto a otros ejidatarios cedió las tierras para la construcción del campus de Ocotlán, que en sus 25 años de historia ha visto egresar a casi 20 mil estudiantes.

Como premio a su labor, recibió el reconocimiento de la Universidad de Guadalajara junto a ex rectores, deportistas, profesores y otros benefactores. También recibió unas palabras del rector Ricardo Villanueva. “Gracias a él, tenemos todo esto (el Centro Universitario de la Ciénega), y su gran orgullo es que dos de sus hijos ya estudiaron aquí”.

Otra historia que revela la importancia del CUCiénega es la de Rubén Ortega Zuno. Terminó la preparatoria hace 30 años, en su natal municipio de La Barca, pero no pudo continuar sus estudios. En la región no había ninguna opción y la única alternativa era trasladarse a Guadalajara, pero no contaba con los medios económicos para hacerlo.

Para él, la operación del Centro Universitario de la Ciénega representó la forma de cumplir sus sueños. A sus 51 años de edad, don Rubén cursa el séptimo semestre de la carrera de Abogado.

“Para mí fue una aventura, luego de tantos años de vacaciones. Es la gran oportunidad, porque en aquel tiempo no había esto”, dijo emocionado.

Fátima Estefanía García Villa es estudiante de la licenciatura en Recursos Humanos. Acude al campus desde Atotonilco: “Me habría tenido que ir a vivir a Guadalajara, y para muchos es más fácil venir al CUCiénega que trasladarnos hasta allá. Estoy a 45 minutos de mi municipio y es mejor”, dice.