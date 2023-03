Cecilia Márquez: Ser coherente, trabajadora y honesta

Luego de una amplia trayectoria en medios de comunicación y en funciones de enlace de comunicación social, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, decidió dejar de ver los “toros desde la barrera” y le entró al ruedo, para impulsar la transformación dentro del movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras de casi dos años como legisladora en la Cámara de diputados, la morenista refirió que ha podido impulsar temas como el apoyo a mujeres violentadas o el combate a la corrupción.

“Desde que llego les aclaro que no se les olvide que yo soy una periodista con un pin de diputado, entonces me divierto mucho. La verdad es que ha sido diferente mi trabajo, lo que me compromete es no realizar o cometer los mismos errores que yo criticaba, o sea, tratar de mantenerme siempre en una línea que no sea lo que yo criticaba. Busco ser coherente, trabajadora, honesta, digna con el privilegio de ser una representante popular”.

Subrayó como una máxima personal en su labor es no prometer nada que no vaya a hacer, y dar siempre un poco más. Sobre sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, comentó que está ocupada totalmente de su actividad legislativa y le gustaría seguir en la actividad política.

“Trato de hacer mi actividad legislativa con una gran responsabilidad. Si me preguntaran que si quiero seguir en el mundo de la política, digo que sí; creo que faltan muchos techos de cristal por romper. Me visualizo enfocada en seguir ayudando a las personas; ver que lograste cambiarle la realidad a una persona con tu intervención te llena de satisfacción; y a largo plazo, pues yo siempre digo que voy a estar donde la gente quiera que esté”, señaló.

Sobre el papel de las mujeres en la actividad política y los pendientes para ampliar los espacios, Cecilia Márquez precisó que se han dado pasos hacia la verdadera democracia, donde existe equidad e igualdad, aún en muchos ámbitos las mujeres continúan siendo, junto con los niños y niñas, el eslabón que más violencia y discriminación viven.

“Llegó el momento de que se sigan abriendo esos techos de cristal, porque siguen los obstáculos y el que me diga que no, lo invito a que un día se vista de mujer y que haga lo que nosotras hacemos, para que se dé cuenta de la diferencia: a las mujeres se nos critica cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, cómo nos vemos; si traemos arrugas o si nos equivocamos y dijimos una palabra mal”.

La morenista lamentó la situación de violencia de género en Jalisco, donde la inseguridad se ha vuelto parte de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres.

“Es preocupante cómo se imparte justicia a las mujeres, en especial en el Estado, cómo se han vuelto unos verdaderos patanes que se venden al mejor postor, tanto los impartidores de justicia, como investigadores de Fiscalía, los peritos; en todos los niveles. No se preserva su integridad, lo que estamos viviendo es la normalización de la violencia hacia las mujeres y en general”.

En el marco de este Día Internacional de la Mujer, la diputada destacó la importancia de la lucha que han tenido muchas mujeres antecesoras de las colectivas actuales.

“Creo que no estamos llegando ni a buen puerto ni tampoco podemos decir que hay que festejarlo. Todas las luchas requieren siempre de un recordatorio de que todavía faltan cosas. Ojalá que los 365 días del año fueran libres de violencia y con equidad e igualdad; que no hubiera necesidad de forzar la paridad en ninguna circunstancia, porque ahí es donde todos descubriremos que somos iguales”.