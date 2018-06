Carlos Lomelí anticipa que presentará más denuncias contra Alfaro

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños, anunció que presentará dos denuncias más por presuntas irregularidades cometidas por el aspirante de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro.



El abanderado de la alianza Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo; aseveró que tiene los elementos suficientes para que las querellas que promueve sean investigadas por la Fiscalía General del Estado y negó que se traten sólo de señalamientos que surgen con el calor de la contienda electoral.



Lomelí Bolaños presumió que fueron desechadas tres denuncias que se presentaron en contra de él, porque no se aportaron elementos de prueba para abrir una investigación en su contra.



"Serán en total cuatro denuncias (contra Enrique Alfaro) que es lo que me cupo en la memoria. Yo tengo tres denuncias que próximamente les voy a mostrar que ya fueron desahogadas porque no tenían ningún sentido", comentó.



Por otra parte, el candidato presentó su propuesta en materia de cultura, prometió que el presupuesto anual para este sector llegará al uno por ciento del gasto estatal. También anunció un incremento a 20 millones de pesos para el fideicomiso que apoya proyectos de artistas. El aspirante planteó apoyos económicos para las 123 casas de cultura que hay en el estado y la posibilidad de llevar exposiciones artísticas a todos los municipios.

Hoy sumo un compromiso más por mi gente a través del CIDES. Gracias por el espacio, sigamos contagiando de esperanza los corazones de Jalisco. pic.twitter.com/Go0PftAWIL — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) 4 de junio de 2018



Carlos Lomelí también acudió al foro organizado por el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social (CIDES) donde expuso que del programa de austeridad saldrían cien millones de pesos para los programas de las organizaciones no gubernamentales. Se comprometió apoyar su agenda y el diseño de incentivos fiscales para alentar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

LS