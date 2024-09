Francisco Robles Ortega, Cardenal de Guadalajara, pidió a las autoridades federales escuchar a los manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial y recordó que estas expresiones de la ciudadanía deben ser tomadas en cuenta por el Presidente de la República y los legisladores de Morena y aliados que esperan aprobar la iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Ahí está una expresión de lo que parte de la sociedad piensa o quiere o espera. Aquí está una pauta para el nuevo gobierno. Un gobierno que llega al poder por el voto popular desde el momento que asume esa voluntad de la mayoría que lo eligió tienen que tomar conciencia que es un gobierno no sólo para quienes le dieron el voto; el gobierno es para todos los mexicanos. Entonces deberían ellos también atender, escuchar estas voces que divergen, que no están de acuerdo con la propuesta de la mayoría”, comentó el Arzobispo.

En tanto, el Cardenal señaló que un gobierno que ignora a un sector de la población puede correr el riesgo de beneficiar a un grupo, mientras olvida a otros, es decir, un gobierno de la mayoría frente a la minoría.

“Un gobierno tiene que tomar en cuenta todas las voces, todas las minorías, de otra manera el gobierno tiene el riesgo de constituirse gobierno para unos y no para otros, que favorece a unos y que deja de lado a otros […]. Entonces es importante que quien está en el gobierno asuma que sí, la mayoría lo eligió y que son auténticos gobernantes elegidos, pero desde el momento que lo aceptas, ser gobernante, es para todos, para todos los mexicanos. Para proteger sus derechos, su integridad física, sus intereses. Gobernar para todos”, agregó.

Robles Ortega también recordó que hay zonas y estados del país que han sido abandonados por el Gobierno Federal y, en su lugar, han llegado grupos del crimen organizado que se han apoderado de estas entidades y han obligado a los habitantes a huir de sus hogares.

“Yo tengo, por ejemplo, la impresión de que hay estados, aunque en todos los estados ha habido signos de violencia, hay estados que parece que viven abandonados de parte del gobierno en cuanto a la seguridad. Me refiero a Guerrero, me refiero a Michoacán, me refiero a Guanajuato, me refiero a Chiapas. ¿Cuánta gente tiene que dejar incluso sus tierras, sus casas, porque el crimen organizado los está coaccionando, los está obligando y el gobierno no vela por ellos?”, subrayó.

Por otro lado, el Arzobispo comentó que los familiares de las personas desaparecidas, que en Jalisco son más de 16 mil casos en lo que va de este sexenio, sienten que las autoridades no se interesan realmente por sus seres queridos.

“Lo que es más doloroso es que la gente que tiene familiares desaparecidos no sienta un interés efectivo, como una preocupación clara y definida de las autoridades para dar respuesta a la prevención y para dar respuesta a los que ya están desaparecidos. Ahí está esa realidad, muy dolorosa, muy penosa, y pues que la historia juzgue esto”, refirió el Cardenal.

