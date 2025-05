Canje de placas en Jalisco: ¿Qué pasa si no cambiaste tus placas en mayo?

Durante los últimos meses, la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco ha promovido activamente el programa obligatorio de renovación de placas vehiculares 2024-2025. El objetivo es actualizar el padrón vehicular y mejorar la seguridad vial en la entidad. El proceso, que inició en enero y tenía como fecha límite el 31 de mayo, incluye el cambio de placas para todos los vehículos con placas expedidas antes de 2019.

Sin embargo, con el cierre del mes de mayo, muchos ciudadanos no alcanzaron a realizar el trámite y esto ha generado incertidumbre sobre qué ocurrirá con quienes no cumplieron a tiempo y si habrá consecuencias administrativas o económicas por el retraso. A continuación, te explicamos qué dice la autoridad estatal y qué pasos puedes seguir si aún no has cambiado tus placas.

¿Qué consecuencias hay por no cambiar tus placas a tiempo?

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Jalisco, a partir del 1 de junio de 2025, los propietarios de vehículos que no hayan cumplido con el canje de placas estarán en situación irregular.

Esto implica que no podrán realizar trámites relacionados con el vehículo, como cambios de propietario, altas o bajas. Además, circular con placas vencidas podría derivar en multas.

¿Qué hacer si no hiciste el trámite?

Si no alcanzaste a cambiar tus placas en mayo, es importante que acudas lo antes posible a una de las recaudadoras del estado o agendes una cita a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda Pública (https://hacienda.jalisco.gob.mx).

Según lo informado por el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, las y los contribuyentes tienen como fecha límite el 30 de junio para efectuar el pago del refrendo, con el fin de evitar recargos.

En caso de no cumplir con esta disposición, las autoridades advirtieron en un comunicado que los vehículos no estarán autorizados para circular el próximo año.

