Pese a su padecimiento por cáncer, “Payito”, como le dice su familia, es un niño afortunado, gracias a los apoyos recibidos a través de la Secretaría de Asistencia Social, a cargo de Alberto Esquer.

Pablo es vecino de la colonia El Rosario en Tonalá. Tiene apenas 10 años, pero desde el primer mes de su nacimiento fue diagnosticado con cáncer en las células, una enfermedad que ataca principalmente los huesos, la columna y el cráneo, lo cual le ha traído distintas complicaciones en su crecimiento.

Su mamá, Marisela Lares Rivera, cuenta cómo fue verlo sufrir por nueve años, debido a que el cáncer le generaba complicaciones en la respiración, porque no se había desarrollado bien y no dormía, hasta que en febrero pasado se acercó al secretario Alberto Esquer, luego que la desaparición del Seguro Popular complicó su tratamiento. Le pidió que lo ayudara a adquirir un aparato que hoy le da mejor calidad de vida. “Ya duerme, ahora concilia mejor el sueño… ya respira; no sufre paros respiratorios. Tenía que dormir sentado, yo le tenía que amarrar sus almohaditas para que pudiera respirar”, recuerda Marisela.

A través de la Secretaría, su familia ha podido ingresar a la estrategia de Cobertura Universal Contra el Cáncer Infantil, que se ofrece a los niños con este padecimiento, que incluye alimentación balanceada y traslados al hospital donde recibe su terapia, lo que de acuerdo con Marisela, ha sido de gran ayuda, pues además tiene una pequeña hermana de cuatro años quien ha desarrollado un síndrome que, hasta el momento, no ha podido ser diagnosticado, por lo cual los gastos se han duplicado. Y el dinero que gana el papá de “Payito” en sus dos empleos, así como el que obtienen de la venta de pasteles, en ocasiones no es suficiente.

Hoy el menor vive mejor, gracias a la cercanía que tiene con la Secretaría estatal y con su titular, Alberto Esquer, pudo conocer a sus ídolos: los jugadores del Atlas, su equipo de futbol favorito. Y se tomó fotos con ellos y con el equipo de basquetbol de los Astros de Jalisco.

“Él ha sido un luchador incansable del cáncer en las células, desde que estaba en el vientre de su mamá. Está echándole ganas y el doctor le recomendó este aparato para que pueda respirar mejor, porque parte de lo que requieren los niños que están en tratamiento con cáncer, es una buena alimentación y buen descanso. Él va a requerir en estos próximos meses esta mascarilla para que pueda dormir mejor”, acentuó Alberto Esquer.

Además, por recomendación médica, “Payito” debe practicar natación y pronto él y sus hermanas estarán inscritas en esta disciplina, gracias a las gestiones que realizará Alberto Esquer a través de la Secretaría y del DIF, garantizando que recibirán todo el apoyo que sea necesario para conseguirlo, precisamente como parte de la estrategia de Cobertura Universal y Atención Integral para las familias de pacientes con cáncer.