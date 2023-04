Óscar Mora González, de 57 años, actualmente es operador de radio en una estación local y lleva tres años trabajando de noche, a pesar de que ya es poco lo que se expone a la radiación solar, malos hábitos del pasado como el poco uso de bloqueador, terminaron con un diagnóstico de cáncer de piel del tipo basocelular que pudo ser controlado a tiempo por dermatólogas del Hospital Civil de Guadalajara.

El carcinoma basocelular que tenía Mora en la nariz fue detectado en noviembre del 2022, le realizaron tres cirugías hasta que los estudios reportaban que las células estaban limpias. En cuanto recibió el estudio de patología en el que se confirmaba el cáncer de piel, Óscar tuvo temor y más que el documento decía que los márgenes de quirúrgicos eran limitados.

“Cuando te hacen un estudio y te dicen cáncer, no es una palabra nada agradable, se nos viene a la mente muchas cosas cuando nos mencionan esto, hay muchas personas que no tienen la fortuna de estarlo platicando como yo ahora, si no fuera porque se detectó a tiempo se evitó que siguiera avanzando y el cáncer si sigue avanzado puede dañar órganos internos y uno no se da cuenta”, comentó.

Mora detalló que es importante que como sociedad hagamos conciencia de visitar a los especialistas en cuanto observemos algo raro en la piel, ya que si se atiende a tiempo se puede evitar una tragedia, ahora como costumbre cada que sale su hijo adolescente a la calle le exige el uso de protector solar.

“Empezó como un granito y no le hice caso, se cerraba y habría, así constantemente, hasta que una amiga enfermera me dijo que era grave, un cáncer no la fía, el temor de las doctoras es que el cáncer me hubiera invadido al hueso y de ahí es una guía se va a todo el cuerpo, afortunadamente se detectó a tiempo y me hicieron las cirugías para descartarlo. Agarramos como ritual ahora que sale mi hijo algún lado es la bendición y que mi hijo se unte el bloqueador en el cuerpo, él se asolea mucho, le gusta el futbol y es deportista”, acotó.

El paciente detalló parte de lo que vivió en la cirugía principal que fue en diciembre del año pasado, fue difícil y agradeció el trabajo de los doctores y doctoras del Hospital Civil. “La cirugía completa fueron cuatro horas y media, me iban cortando conforme recibían resultados del estudio de patología, en ese momento a pesar de que los laboratorios tenía trabajo, esto no lo dejaron pasar, me hacían el primer corte y lo mandaban a patología, se analizaba y seguía apareciendo como cáncer y seguían cortando, hasta que ya no les aparecía el cáncer, igual yo seguí en observación, y me hicieron una última biopsia para descartar”, explicó.

Óscar Mora en sus visitas a consulta ha observado que han aumentado los casos de cáncer en la piel, igual en nariz, cuello y brazos, partes que las personas más se exponen a las radiaciones UV y como recomendación de su doctora Karen Viviana Cervantes es que las personas se apliquen protector solar cada cuatro horas, horarios sugeridos 8:00 horas, 12:00 y 16:00 horas, y evitar exponerse directamente al sol durante estas ocho horas o más.

FS