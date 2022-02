Con apoyo de donaciones y apoyos gubernamentales, la asociación Nariz Roja apoya en promedio cada mes a unas mil personas con cáncer en Jalisco que requieren de su ayuda para diversas situaciones relacionadas con sus padecimientos, especialmente con la compra de medicamentos.

En este rubro, contó Alejandro Barbosa, fundador y director de la organización, al mes invierten aproximadamente un millón de pesos para la compra de diversas claves oncológicas como Ciclofosfamida, Doxorubicina, Bleomicina, Fluoracilo, entre otras, así como en radioterapias, que no son brindadas por las autoridades federales ante el desabasto de medicinas que viene arrastrando la última administración del Gobierno Federal.

El desabasto, explicó, no se debe a la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), como algunas personas suelen manifestarlo en redes sociales, sino a dos principales causas: las políticas y programas de licitación para la adquisición de medicamentos, y por el cierre, presuntamente por inconsistencias en sus procesos, de algunas farmacéuticas que producían las medicinas.

"Nosotros todos los martes hacemos público un comunicado en Twitter donde estamos diciendo qué es lo que hace falta, no solo en Jalisco, sino en otras 12 entidades, para que vean que no es un tema político, porque en esas 12 entidades gobiernan políticos de todos colores y sabores, y en todas se maneja el Insabi. La realidad es que hay desabasto y continúa. Miles de personas se han quedado sin medicamento, y no podemos decir que hayan muerto por el desabasto, pero sí podemos decir que murieron por la desatención", contó Barbosa.

Por estos motivos es que algunos gobiernos estatales, entre ellos el de Jalisco, han optado por entregar recursos a diversas organizaciones para que sean estas las encargadas de comprar los medicamentos que la gente les solicita, haciendo que sea esta una manera más rápida para que los enfermos tengan sus tratamientos sin tener que esperar los largos procesos de licitación.

"Facilitamos los procesos que ni el Gobierno Federal ni el estatal pueden hacer. Las ONG entonces tenemos que ir directamente a comprar con los proveedores, que sí, nos van a vender caro, pero la gente no se nos está muriendo", añadió el fundador de Nariz Roja.

Desde hace 12 años el equipo de colaboradores y voluntariado de Nariz Roja ha trabajado para reunir recursos que beneficien a niñas, niños, adultos y mujeres con cáncer, no solo mediante la compra de medicamento que falta en los hospitales o que por su condición económica no pueden adquirir, sino también brindándoles un espacio dónde comer, o dónde pasar la noche, en el caso de pacientes foráneos que acuden a Jalisco a realizarse sus procedimientos.

Nariz Roja también tiene una escuela donde regulariza, en niveles de primaria a bachillerato, a alrededor de 100 pacientes con cáncer de manera presencial y en línea, con estudios avalados por una institución particular.

Además, cuenta con distintas dinámicas para reunir cabello con el cual fabrican pelucas que posteriormente son entregadas a niñas con cáncer que han perdido el suyo, devolviendo así su confianza y haciendo más llevadero su proceso.

Gobiernos deben atacar de raíz el desabasto de medicinas

Para el fundador de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, si bien las organizaciones civiles ayudan en gran medida a las personas con cáncer y sus familias con la compra de medicamentos, esta no es la solución al problema.

La respuesta entonces se encuentra en que los gobiernos, especialmente el federal, puedan mejorar los procesos de adquisición y distribución de las claves oncológicas, además de que se solucionen los problemas con las farmacéuticas señaladas, pues a casi tres años de haberlas inhabilitado, no hay personas señaladas por las presuntas anomalías en los procesos, y por el contrario, los medicamentos no han sido surtidos.

"Estamos contentos, pero no satisfechos con el trabajo hecho, y no queremos quedarnos solo en colectas porque no es la solución. La solución es que de raíz el gobierno resuelva el problema y que los recursos que da la población se conviertan en otros beneficios para la gente que no cubre la atención social", señaló Barbosa.

Por ejemplo, dijo, si el Gobierno Federal soluciona el desabasto, las organizaciones civiles como Nariz Roja tendrán la oportunidad de destinar el recurso recibido por la ciudadanía en otra clase de apoyos complementarios para los procesos de las y los enfermos de cáncer, así como de sus familias, previendo mejores instalaciones, ampliación de estancias, de servicios de comida, psicológicos, entre otros, que han sido desatendidos por priorizar la compra de medicamentos a fin de salvar las vidas de los pacientes que no tienen acceso a ellos.

"Antes por ejemplo decíamos, 'vamos a reunir un dinero para que un niño se haga un trasplante de médula, juntábamos dos, tres millones de pesos, y ya no lo podemos hacer, porque nos tenemos que regresar varios escalones abajo para comprar los medicamentos. En la escuela teníamos el proyecto de meter una segunda lengua o robótica y no lo pudimos hacer, porque o metemos clases complementarias, o mejor apostamos al medicamento", lamentó Barbosa.

La aspiración, si el gobierno atacara de raíz el problema actual, dijo, es que el gobierno federal regrese al punto en el que se encontraba México hace tres años, en el cual había medicamentos y radioterapias, pues no se puede visualizar una mejora más allá de ello.

“Si sigue el mismo proceso y la misma dinámica de compra de medicamento que están mostrándonos, yo no veo para dónde vamos, porque ya se colapsó el sistema de salud, ya no solamente son los oncológicos, Ahora ya son los renales, ya son los diabéticos, ya son los cardiópatas, siguen los psiquiátricos, y va a ser un desastre. ¿A quien van a ayudar cuando la bola de nieve no la puedan contener? se los dijimos una y otra vez”, finalizó Barbosa.