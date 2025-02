CRT y CUCEA lanzan módulo de asesoría contable para productores agaveros

Con el objetivo de impulsar a que más agaveros se sumen a la formalidad, y crezcan así sus posibilidades de entrar a la industria tequilera dejando fuera "gestorías" y "coyotaje", este miércoles el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, inauguraron el nuevo Módulo de Asesoría Contable en las instalaciones del Consejo.

El módulo será operado por estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Contaduría del CUCEA, y su objetivo primordial es poder apoyar a los productores sobre los procedimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones fiscales, su registro ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre otras acciones que, además de favorecerles a acercarse a la industria tequilera, les permitirá ser reconocidos con la marca de certificación Agave Responsable Social (ARS).

"Lo que buscamos es que este sector genere bienestar y prosperidad, es decir, que en la cadena de valor pueda seguir fortaleciéndose este sector, supere las barreras y retos a corto plazo a los que se enfrentan, y que el tequila y el agave se consoliden como un recurso estratégico para la sociedad. El objetivo de este módulo es el cumplimiento normativo ante las reglas claras que existen, obligaciones fiscales que deben cumplir para adjuntarse al sistema tributario y el resto de obligaciones para generar, desde luego, confianza al consumidor final. Por otro lado, lo que se busca es, como universidad, hacer un acompañamiento para lograr un Estado de Derecho ante el cumplimiento de todos quienes formamos parte del sector económico", dijo al respecto de la apertura de este módulo el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes.

Explicó, el tequila es más allá que una bebida, pues se trata de una "marca país" que habla sobre la calidad que ofrece México en la industria, y ante lo cual esta colaboración es clave para seguir impulsando al sector agavero a partir de un acompañamiento especializado a los productores, a fin de que toda la cadena de producción vea beneficios y ganancias. "Quien pierde es quien no sigue las reglas, quien trata de evadir o salir del marco que institucionalmente se ha establecido", destacó el rector.

El módulo, añadió, va acompañado de dos programas de posgrados: la maestría en estudios fiscales y el doctorado en estudios fiscales.

Por su parte, el director general del CRT, Ramón González Figueroa, explicó que este espacio beneficiará especialmente a micro y pequeños productores de agave que no han logrado acceso a las empresas tequileras debido a que no cuentan con su documentación y registros fiscales en orden, ya que las empresas no pueden adquirir su producto sin las facturas y garantías necesarias para la comercialización, tal como lo estipulan los estatutos al respecto de la producción de tequila.

"Esta es una invitación para que den un paso a la formalidad, pero también para que accedan a la información que les puede beneficiar gracias a los esquemas que favorecen a los agricultores. Muchas veces le tienen miedo al tema del SAT o darse de alta en Hacienda, pero esto es una invitación para que, en conjunto de la Universidad, presentarles toda la información que existe y el tratamiento que deben tener para ya no tener que recurrir a intermediarios o terceros para generar negocio, pues muchas veces la utilidad se la llevan los intermediarios y no el agricultor. Es darles la oportunidad para que den este paso y tengan la posibilidad de impulsar la agricultura por contrato con una información oportuna y veraz", manifestó el titular del CRT.

Dijo, de los cinco mil 900 agricultores del agave registrados en Jalisco, alrededor del 20% no cuenta con sus debidos registros fiscales, por lo que se puede decir que la quinta parte de los productores están perdiendo la oportunidad de poder hacer negocio directo con las empresas tequileras teniendo las ganancias debidas por sus producciones.

El director de la División de Contaduría del CUCEA, Gerardo Flores, dijo que la división se siente contenta y orgullosa de poder contar con este espacio, que albergará a al menos una docena de estudiantes que serán elegidos con base en una convocatoria que buscará a los talentos más adecuados para la operación del módulo, considerando no solo sus capacidades, sino la afinidad al proyecto según sus intereses profesionales.

"Los estudiantes de sexto semestre en adelante podrán estar aplicando aquí todos sus conocimientos adquiridos, pues estamos convencidos de que, si nuestros estudiantes no practican con la realidad, de nada sirve solo la teoría", añadió el director.

Pero no solo estarán estas y estos jóvenes, sino que se contará con el apoyo de un profesor que fungirá como encargado del asesoramiento de los agaveros, para informar cómo y cuáles son los trámites necesarios ante el SAT y la Secretaría de Hacienda, así como la importancia de poder contar con una cultura fiscal que les apoyará a ampliar sus horizontes comerciales.

El módulo se encuentra ubicado al ingreso del CRT, en la avenida Patria número 723, colonia Jardines de Guadalupe en Zapopan Jalisco, y operará de las 8:30 a las 18:00 horas, en busca de recibir a todos aquellos productores que busquen sumarse en positivo a las disposiciones fiscales a fin de ampliar sus horizontes comerciales sin la necesidad de intermediarios.

La ARS es una marca otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al Consejo Regulador del Tequila, mismo que administra y otorga su uso como un reconocimiento a los agaveros que históricamente han encontrado en el cultivo y cosecha del agave para la producción de Tequila, su forma de subsistir. Es precisamente por lo cual esta marca va dirigida a los productores de agave tradicionales, en busca de que puedan lograr la vinculación directa entre los productores de agave y de Tequila, es decir sin intermediarios.

