El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco informó que participa en la Jornada Nacional de Vacunación contra COVID-19, con la aplicación de la vacuna Abdalá en 24 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales, tanto del área Metropolitana de Guadalajara como al interior del Estado.

Dicho biológico está dirigido a derechohabientes del IMSS y población sin seguridad social, mayores de 18 años. Puede ser aplicado como dosis de refuerzo a las personas con esquema completo de vacunación o como primera dosis.

¿A dónde acudir para ponerse la vacuna?

La población puede acudir hasta el 31 de agosto de 2023, a los siguientes centros en horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, y en nueve UMF también los sábados, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Guadalajara: UMF No. 2, UMF No. 3, UMF No. 34, UMF No. 48 (lunes a sábado), UMF No. 51, UMF No. 52, UMF No. 78, UMF No. 88, UMF No. 92 (lunes a sábado).

UMF No. 2, UMF No. 3, UMF No. 34, UMF No. 48 (lunes a sábado), UMF No. 51, UMF No. 52, UMF No. 78, UMF No. 88, UMF No. 92 (lunes a sábado). Zapopan : UMF No. 53, UMF No. 171, UMF No. 178.

: UMF No. 53, UMF No. 171, UMF No. 178. Tonalá : UMF No. 93 (lunes a sábado), UMF No. 184.

: UMF No. 93 (lunes a sábado), UMF No. 184. Tlaquepaque : UMF No. 39 (lunes a sábado), UMF No. 54.

: UMF No. 39 (lunes a sábado), UMF No. 54. Tesistán : UMF No. 182.

: UMF No. 182. El Salto: UMF No. 5 (lunes a sábado).

Interior del estado

HGZ No. 6 Ocotlán, HGZ No. 9 Ciudad Guzmán (lunes a sábado), HGZ No. 20 Autlán de Navarro (lunes a sábado), HGZ No. 26 Tala (lunes a sábado), UMF No. 170 Puerto Vallarta, UMF 177 Lagos de Moreno (lunes a sábado).

