Tras mantenerse tres años la situación de emergencia por COVID-19, la OMS dio por terminada la alerta el pasado 5 de mayo. Luego de que la Organización Mundial de la Salud diera a conocer que concluyó la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, tapatíos dan a conocer lo que opinan al respecto.

En Jalisco las y los tapatíos se alegran de que haya terminado esa etapa y la celebran, pero reconocen que algunos hábitos y creencias han quedado marcados entre la población. Estos son sus testimonios.

El mayor punto de crisis de la pandemia, que provocó el anuncio de la emergencia sanitaria llegó el mes de enero del 2020,en ese momento poblaciones de todo el mundo permanecieron en el encierro y el contacto físico fue limitado al máximo. Jalisco y México también se vieron privados de eventos familiares y sociales, además de la implementación de medidas sanitarias severas con el fin de contener el virus.

Ahorrar y lavarse las manos

Aunque la normalidad de actividades y la reactivación económica ya se vive en la ciudad, algunos tapatíos comentaron qué hábitos se quedarán por un largo rato.

“Si hay algo que me dejó la pandemia es que hay que estar prevenidos para cualquier eventualidad, o sea, tener siempre un ahorro, tener pues buena salud para cualquier tipo de eventos, como estos que pueden llegarnos a pasar, en mi caso considero que lavarme las manos bien y usar desinfectante de vez en cuando se volvió parte de mis días”, Expresó Francisco.

“Procuro estarme lavando las manos seguido, porque te digo que te llega la paranoia y a cada rato tengo que lavarme y pues también trato de cuidarme más cuidarme, más en cuanto a lo que como, es decir tener ya una dieta más equilibrada, porque, pues no sabe uno si sea cierto o no, que a las personas que no se alimentaban bien, que no estaban equilibradas de su alimentación era a quienes más le pegaba”, puntualizó América.

“Fue un golpe muy duro para todos nosotros, o sea, jamás nos esperábamos algo así, pero pues bueno, finalmente poco a poco se ha ido solucionando. Esto nunca se va a terminar así como van a venir más epidemias y más enfermedades, pero bueno, finalmente, gracias a Dios creo que ya se ha estabilizado un poco. Nos cambió en todos los sentidos económicamente fue lo peor en qué pues teníamos que estar en casa, no podíamos salir, no podíamos hacer una vida normal, entonces cuidar el dinero y aprender a manejarlo fue muy importante”, confesó Rosa Rivera.

Valorar a la familia

“Esta época difícil creo que nos enseñó primero a acatar indicaciones de los cuerpos de seguridad y salud pues para salir adelante, luego lo más importante valorar un poquito más a nuestra familia, el tiempo, la convivencia, ese cariño que es importante, dinero perdimos todos, trabajos oportunidades, viajes, pero lo bueno es que ahora ya todos tenemos salud y pues hay que seguir la vida, ¿no?. De repente usar cubrebocas ya no es tan frecuente, pero sí en zonas específicas como hospitales, el lavarse continuamente las manos”,dijo Elda Mejía.

Otra práctica que señalan las y los tapatíos es que omiten el saludo de mano, en especial en las prácticas religiosas donde también el sacerdote toma cuidado de entregar la ostia en las manos de los fieles en lugar de ofrecerla de forma directa.

Mantener una sana distancia también se ha vuelto norma en algunos establecimientos, pero sobre todo los botes de gel antibacterial aún se contemplan y se ofrecen en bares y restaurantes de la zona.

En esencia, los cuidados han extremado precauciones sanitarias. De acuerdo con la OMS, si bien la emergencia sanitaria se ha suspendido, y el riesgo es menor, recomienda que lo ideal es no bajar la guardia, pues el virus permanece vigente y no está erradicado, solamente controlado, motivo por el cual aún es posible ver casos vigentes.