COVID: Descartan que flurona sea una amenaza para Jalisco

Este lunes, el gobernador de Jalisco informó que ya hay al menos cuatro casos de personas enfermas con flurona, la infección simultánea de COVID-19 e influenza.

“Jalisco tiene la capacidad para atenderlo y este asunto no debe ser un asunto de angustia o de preocupación adicional”

Sin embargo, dijo, los casos no han presentado complicaciones y se encuentran con seguimiento ambulatorio, por lo que la coinfección no representa una amenaza para Jalisco.

“Queremos explicarle a la gente que esto no es un asunto en que ponga angustia de por medio, es decir, lo que en Jalisco hay es capacidad para detectar la convivencia de dos tipos de virus, que siempre sucede. No es nada nuevo, que no se piense que hay un nuevo fenómeno que va a atacar”, manifestó en rueda de prensa.

Lo anterior, dijo, porque los especialistas que conforman la Mesa de Salud Estatal han explicado que se trata de una situación “normal” que puede llegar a ocurrir, pero que lo importante es que sea detectado y atendido a tiempo para evitar complicaciones. “Jalisco tiene la capacidad para atenderlo y este asunto no debe ser un asunto de angustia o de preocupación adicional”, añadió el gobernador.

“El tema de las coinfecciones en los tiempos invernales es extremadamente común y sucede todo el tiempo. Es muy común que por ejemplo uno pueda tener influenza con rinovirus, con adenovirus o con otros virus respiratorios, e incluso es muy común tener influenza o COVID con neumonías, porque la infección viral facilita las coinfecciones, de tal forma que no es nada raro, pero sí en un sentido que nosotros lo interpretamos como de alarma, es que ahora se combina la influenza con el COVID. Es algo que puede suceder”, sostuvo el titular de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade.

Sobre el tema de los casos de ómicron, dijo, hay oficialmente 66 casos positivos a la nueva cepa, los cuales fueron secuenciados genéticamente por el sistema de salud estatal; sin embargo, según detallaron las autoridades asistentes a la rueda de prensa, entre el 80% y 90% de los casos que actualmente se encuentran activos (con síntomas en los últimos 14 días) corresponde a ómicron “por muestreo”.

Apenas el sábado la doctora Alejandra Vega Magaña, jefa del Departamento de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes de la Universidad de Guadalajara, dio a conocer que un día antes se habían detectado los primeros dos casos de flurona en Jalisco.

JM