Uno de cada 10 jaliscienses no piensa vacunarse contra el COVID-19, según una encuesta de Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG).

El 76.1% de los participantes en Jalisco dijo que sí se vacunaría y un 14.0% que no lo había decidido todavía, mientras que el 9.9% expresó que no lo haría, revela el "Estudio sobre la Vacuna contra el COVID-19, 2021".

El IEEG realizó el ejercicio en Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, mediante cuestionarios en línea aplicados entre el 23 de noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021.

Entre la principal razón por la que no elegirían vacunarse contra el coronavirus, el 52.1% de los participantes en Jalisco consideró los efectos secundarios, mientras que un 21.4% aludió a la rapidez en el acceso a la vacuna; el 11.9% se refirió al laboratorio que desarrolla la vacuna; el 4.9%, al precio y el 3.3%, al país de origen.

Preferencia por país de origen de la vacuna

Al preguntarles: ¿De qué país preferiría que fuera la vacuna en caso de vacunarse?, el 23.7% de los participantes mencionó a Estados Unidos, seguido del 22.9% que optó por Reino Unido; el 21.4%, de Alemania; el 19.1%, de Rusia; el 3.0%, de China, y el 9.9% menciono otro país.

Cuánto pagarían

El 57.3% de quienes contestaron el cuestionario en Jalisco expresaron que la vacuna no debería tener algún costo, por lo que no estaban dispuestos a pagarla. Un 15.6% dijo que pagaría entre 500 y mil pesos, el 13.7% solo estaría dispuesto a pagar menos de 500 pesos; mientras que el 6.5%, de mil 001 hasta 5 mil pesos; el 1.2% más de 5 mil y el 5.7% djio no saber qué cantidad.

